De esta manera le podrá sacar el jugo a la IA de Google

Suscríbete a nuestros canales

La inteligencia artificial transformó la forma en que gestionamos nuestras tareas cotidianas. Google Gemini, disponible gratuitamente sin suscripción, ofrece herramientas prácticas que facilitan el día a día, desde la organización del correo electrónico hasta la interacción con otras aplicaciones de la suite de Google.

A continuación, se detallan siete funciones esenciales que puedes activar fácilmente y que cambiarán la manera de trabajar y organizarse, todo sin gastar un centavo

Para configurar las instrucciones personalizadas, siga estos pasos detallados tanto para la versión web como para la aplicación móvil:

1. Desde la Web (Computadora)

Entra a gemini.google.com.

Haga clic en el icono de Configuración (la rueda dentada) que se encuentra en la parte inferior del menú lateral izquierdo.

Seleccione la opción “Instrucciones para Gemini” ).

). Haga clic en el botón azul + Agregar.

2. Desde la aplicación (Android)

Abra la app de Gemini.

Toque su foto de perfil o inicial en la esquina superior derecha.

Seleccione Contexto personal.

Verá el apartado “Tus instrucciones para Gemini”. Toque en Agregar +.

Cómo configurarlas correctamente

Una vez que hagas clic en Agregar, puede escribir reglas generales que Gemini recordará en todos tus chats futuros. Aquí tiene una guía de qué poner:

Tu Perfil: “¿A qué te dedicas? (ej. “Soy estudiante de ingeniería” o “Soy chef profesional”).

Tono de respuesta: “¿Cómo quieres que te hable? (ej. “Usa siempre un tono formal”, “Sé breve y directo” o “Explícame las cosas como si tuviera 10 años”).

Formato preferido: “¿Cómo quieres recibir la información? (ej. “Usa siempre listas con viñetas”, “Escribe el código siempre en Python” o “No uses emojis”).

Elija el modelo de respuesta ideal para cada necesidad

Google Gemini permite seleccionar entre diferentes modos de respuesta, lo que ayuda a ajustar el nivel de profundidad y velocidad de la información que se recibe. Esta capacidad de elección incide directamente en la calidad y utilidad de los resultados.

Al escribir la pregunta o solicitud, observe que existe una pestaña para determinar si se quiere una respuesta rápida o un razonamiento más elaborado. Esto te permite decidir si prefiere la versión Flash, que prioriza la velocidad, o la versión 3 Pro, que ofrece respuestas más completas y desarrolladas. Aunque la plataforma suele elegir el modelo más adecuado según la consulta, tiene la posibilidad de cambiarlo manualmente para adaptar la respuesta a tu necesidad concreta.

Mejore sus resultados utilizando la opción de rehacer respuestas

No siempre la primera respuesta de una inteligencia artificial es la mejor. Por eso, Google Gemini incorpora la opción para rehacer cualquier respuesta que no cubra sus expectativas o que omita alguna instrucción importante.

El procedimiento es directo:

Una vez recibida la respuesta, localice el icono de flecha giratoria justo debajo de la misma.

Haga clic sobre ese icono para solicitar una nueva respuesta.

Esta función resulta especialmente útil cuando notas que la IA interpretó mal la consulta o generó información incorrecta. Si tras varios intentos el resultado sigue sin ser útil, conviene reformular la pregunta para obtener mejores resultados.

Verifique la precisión de las respuestas de Google Gemini

Una característica distintiva de Google Gemini es la posibilidad de verificar automáticamente la información que ofrece, gracias a la integración con el motor de búsqueda de Google. Esto añade un nivel extra de confianza que no siempre está presente en otras plataformas de inteligencia artificial.

Conecta Google Gemini con otras aplicaciones de Google Workspace

La capacidad de integrar Gemini con aplicaciones como Drive, Documentos, Sheets o Gmail amplía las posibilidades de automatización y eficiencia, incluso sin una suscripción de pago.

Para conectar Gemini con estas aplicaciones:

Acceda al menú de configuración de Gemini.

Diríjase a la pestaña “Aplicaciones”.

Active la opción de conexión con Google Workspace y, si lo desea, también con YouTube Music.

Al hacerlo, puede utilizar la inteligencia artificial dentro de sus herramientas favoritas para agilizar procesos, generar contenido, analizar datos o contestar correos de manera más eficiente

Resume y esquematiza videos de YouTube de forma instantánea

Otra funcionalidad destacada de Google Gemini es la generación de resúmenes y esquemas de videos de YouTube, lo cual resulta sumamente útil cuando no dispone de tiempo para ver videos largos o analizar entrevistas completas.

Para utilizar esta función solo tiene que:

Indicar en tu prompt qué video quieres resumir.

Pegue el enlace del video de YouTube.

En cuestión de segundos, Gemini entrega una síntesis clara con los puntos más relevantes del contenido audiovisual, permitiéndole ahorrar tiempo y focalizarte en lo esencial.

Acceda a resúmenes automáticos de tu bandeja de entrada de Gmail

La gestión del correo electrónico suele consumir mucho tiempo. Google Gemini facilita esta tarea al ofrecer resúmenes automáticos de los mensajes recibidos en tu bandeja de entrada de Gmail, siempre que se haya activado la integración con la suite de Google.

Para utilizar esta función:

Asegúrese de tener conectada tu cuenta de Gmail a Gemini.

Solicite un resumen de los correos más recientes.

La herramienta identificará y organizará los mensajes importantes, permitiéndole visualizar de un solo vistazo si hay alguna petición urgente o información relevante sin tener que abrir cada correo manualmente.

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube