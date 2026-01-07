Encuentran flechas envenenadas con mas de 60 mil años

Suscríbete a nuestros canales

Un reciente descubrimiento arqueológico en Sudáfrica permite inferir a los científicos que hace 60 mil años el hombre ya utilizaba veneno en las flechas para cazar a sus presas.

El hallazgo se produjo en el refugio rocoso de Umhlatuzana, en KwaZulu-Natal, Sudáfrica, Los encargados son los investigadores de la universidad de Johannesburgo, quienes ubicaron 10 puntas de cuarzo, de las cuales cinco arrojaron restos de residuos químicos de veneno, extraído de la planta Gifbol (Boophone disticha).

Los investigadores de la universidad explicaron en un escrito de Science Advances, avalado por sus colegas de Suecia y Sudáfrica, que las puntas de flechas podrían ser de cazadores-recolectores del sur de África durante el Pleistoceno tardío, quienes ya tenían conocimientos sobre venenos vegetales y cómo usarlos para la caza, tal y como lo revelan puntas de flecha de hace 60.000 años.

Ese hallazgo, realizado en un yacimiento de Sudáfrica, retrasa la cronología del uso de armas envenenadas, que antes se pensaba que databa de mediados del Holoceno, y supone una estrategia de caza cognitivamente compleja, explica la agencia de noticias EFE.

Las puntas de flechas contenían residuos químicos de veneno de la planta gifbol (Boophone disticha), que aún usan los cazadores tradicionales de la región.

Esos hallazgos demuestran que “nuestros antepasados del sur de África no solo inventaron el arco y la flecha mucho antes de lo que se pensaba, sino que también sabían cómo utilizar la química de la naturaleza para aumentar la eficacia de la caza”, declaró la investigadora Marlize Lombard, de la Universidad de Johannesburgo.

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube