Única: ubican en Ecuador avispa diminuta clave para la agricultura

Una avispa parasitaria que podría ser una solución para el control de plagas, fue descubierta por científicos en Ecuador.

Se trata de la Brachymeria pandora, una diminuta avispa parasitaria, que realiza una especie de control biológico en el medio ambiente, al regular la población de insectos que pueden afectar cosechas de grandes extensiones.

El descubrimiento fue llevado a cabo por el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador. La organización logró ubicar unas 42 avispas adultas emergiendo de la pupa de una mariposa nativa, recolectada en un bosque secundario cercano al Parque Nacional Podocarpus, ubicado en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, confirmando así, además, por primera vez en el país "esta interacción hospedante–parasitoide".

El relato escrito por la agencia de noticias EFE, indica que el Inabio considera el hallazgo como algo especial para el control de plagas, ya que "las avispas parasitoides desempeñan un papel fundamental en la regulación natural de poblaciones de insectos, actuando como controladores biológicos en ecosistemas silvestres y agrícolas".

Los investigadores del Inabio indican que a pesar de la importancia de este tipo de insectos, las investigaciones o expedientes sobre el mismo son muy escasas, por lo que este descubrimiento permitirá tener mayor información sobre este tipo de avispas.

Son ampliamente utilizadas en el control de plagas agrícolas de importancia económica, y con un creciente potencial en programas de conservación. "Sin embargo, pese a su relevancia, siguen siendo poco estudiadas en países megadiversos como Ecuador", detalló el Instituto.



Actualmente, se han descrito alrededor de 320 especies de 'Brachymeria' a nivel mundial, de las cuales 46 se encuentran en la región neotropical como Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia.

