Dónde ver las semifinales de vuelta de la Copa del Rey en Venezuela

Real Sociedad y Atlético Madrid tomaron la delantera. ¿Podrán remontar en la vuelta de la Copa del Rey?

Por 2001online
Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 11:21 pm
La Copa del Rey 2026 vive su momento más emocionante con los juegos de vuelta de las semifinales. Los duelos definitivos se acercan y en Venezuela podrás verlos en vivo y gratis por Meridiano Televisión en señal abierta, streaming en meridiano.net/meridianotv o en HD a través de Simpleplus, InterGo, NetunoGo o ABA TV Go.

Calendario de vuelta: Semis de la Copa del Rey

Tras una ida complicada, donde los colchoneros se impusieron con un resultado contundente, el equipo dirigido por Simeone viaja con una renta favorable que complica las aspiraciones del Barcelona para avanzar a la final de la Copa.

La Real Sociedad, que disputa su tercera semifinal consecutiva, llega con una victoria mínima a favor tras el 1-0 en San Mamés. Deberán defender su ventaja ante un Athletic que históricamente ha sido protagonista en la competición. Athletic juega su sexta semifinal de Copa en siete temporadas. Ganó el título en 2024 ante el Mallorca. Además, fue subcampeón en 2019-20 y 2020-21.

Estos partidos de vuelta de semifinales de la Copa del Rey definirán a los finalistas que disputarán el trofeo a partido único el próximo 18 de abril por Meridiano Televisión. Los fanáticos del fútbol español en Venezuela tienen una cita imperdible para vivir cada gol, jugada y emoción en vivo por Meridiano Televisión y la jugada a jugada por meridiano.net/futbol/futbol-internacional

