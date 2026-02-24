Aumenta la oferta de vehículos nuevos en Venezuela: pronóstico para el mercado de carros usados en 2026

Suscríbete a nuestros canales

La creciente oferta de vehículos cero kilómetros en Venezuela está transformando el mercado automotriz. Tras un 2025 donde las ventas de unidades nuevas se dispararon un 119%, se prevé que el precio de los carros usados comience a descender este año.

Marcas como JAC, Toyota, Changan, Hyundai, Fiat y Ford han incrementado sus modelos disponibles y facilitado diversas modalidades de pago, lo que presiona a la baja los costos de los vehículos de segunda mano.

José Vicente Ríos, presidente de la Cámara de Comercio del estado Lara, destacó la recuperación del sector basándose en los datos de las agencias formales, informó La Prensa Lara.

"En Venezuela, la venta de vehículos nuevos viene en un proceso de recuperación importante. Las marcas afiliadas a la Cámara Venezolana de la Industria Automotriz de Venezuela (Cavenez), que representa a las agencias automotrices formales del país, reflejan las siguientes cifras: Año 2024: 17.558 unidades nuevas, Año 2025: 38.610 unidades nuevas (un incremento del 119%), y se estima que para el 2026 se logren vender alrededor de 50.000 unidades nuevas (un 29,5% más que el 2025)", expresó Ríos.

Impuestos y costos de importación

El valor de los vehículos nuevos está condicionado por una estructura tributaria específica. Ríos detalló que "un vehículo nuevo debe pagar los siguientes impuestos: si es de uso particular y el valor es menor a $40.000, debe pagar Valor CIF (costo en origen+seguro+flete), es decir, debe pagar el valor en puerto de llegada a Venezuela".

Acotó que, en caso de que el motor sea de cilindrada inferior a 2.100 cc, este paga 20% de arancel + 16% de IVA + 3% de Impuesto de Grandes Transacciones Financieras (IGTF) + 2% de gastos de aduana. Si el motor excede los 2.100 cc de cilindrada: paga 40% de arancel + 16% de IVA+ 3% de IGTF + 2% de gastos de aduana; y si aparte, el vehículo excede el precio de los $40.000, paga un valor CIF: 40% de Arancel + 16% de IVA + 15% de Impuesto al Lujo + 3% de IGTF + 2% de gastos de aduana.

Posible escenario de ajustes en los precios próximamente

Cavenez reportó que solo en enero se vendieron 3.463 unidades nuevas, lo que representa un aumento del 158% en comparación con el mismo mes del año anterior. El incremento constante en la demanda de automóviles de agencia sugiere que los comercios no formales de vehículos usados deberían ajustar sus precios para mantenerse competitivos en un mercado que ahora ofrece mayores opciones de inventario y financiamiento directo.

