Llega otro grupo de venezolanos repatriados desde Miami: ¿Quiénes venían en el vuelo 115?

Este lunes 23 de febrero de 2026, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz confirmó el arribo de un nuevo vuelo de repatriación al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Se trata del vuelo número 115 bajo el acuerdo migratorio establecido entre Caracas y Washington el año pasado.

En esta ocasión, un total de 134 connacionales aterrizaron provenientes de Miami, Estados Unidos.

El grupo está conformado por 114 hombres, 17 mujeres y 3 menores de edad.

A su llegada, todos los pasajeros recibieron atención médica integral y evaluación por parte de las instituciones nacionales antes de ser trasladados a sus hogares por los organismos de seguridad.

