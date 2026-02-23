Oliver Blanco aclara postura tras asumir viceministerio: “No milito en el partido de gobierno”

Suscríbete a nuestros canales

El recién designado viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, aclaró públicamente su postura política tras asumir el cargo.

En un comunicado, aseguró que no forma parte del partido de gobierno y destacó que su nombramiento representa, a su juicio, una muestra de apertura hacia distintas corrientes de pensamiento dentro de la gestión pública.

Blanco expresó que valora la decisión como una oportunidad para ampliar espacios de participación y fomentar el entendimiento en un momento en el que el país requiere reconstruir la confianza y fortalecer el diálogo nacional.

Subrayó que su incorporación responde a la necesidad de sumar visiones diversas al servicio de Venezuela.

El funcionario afirmó que asume la responsabilidad con la convicción de que es posible superar la confrontación política y avanzar hacia un futuro más estable. Señaló que apuesta por un país próspero, con garantías para todos los ciudadanos, donde se respeten los derechos y se promueva la reunificación de las familias dentro y fuera del territorio nacional.

En materia internacional, sostuvo que cree en una política exterior basada en la defensa firme de los intereses nacionales, la soberanía en la toma de decisiones y el respeto como herramienta para tender puentes con otras naciones.

