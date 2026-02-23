Hackeo a Cashea desata incertidumbre financiera: ¿qué significa, qué hacer y cómo evitar estafas?

Suscríbete a nuestros canales

El reciente hackeo a Cashea ha causado preocupación entre los usuarios de la plataforma de compras por cuotas.

La filtración, ocurrida el sábado 21 de febrero, incluyó datos sensibles. Aunque las contraseñas permanecen seguras, según el comunicado emitido, la exposición de información personal aumenta el riesgo de intentos de fraude y ataques de phishing dirigidos a los clientes.

Cashea informó que el incidente se produjo por un acceso comprometido a una cuenta de correo vinculada a su red de aliados. Inmediatamente tras detectarlo, la compañía activó su protocolo de respuesta ante incidentes y comenzó investigaciones con expertos internos y externos en ciberseguridad.

La empresa enfatizó que la plataforma sigue operativa y que los accesos y contraseñas de los usuarios están protegidos.

Cómo protegerse de posibles estafas

La filtración aumenta la probabilidad de ataques de phishing, en los que delincuentes pueden enviar mensajes aparentando ser Cashea para obtener información sensible. Según información del medio Criptonoticias, se recomienda:

Desconfiar de mensajes alarmistas o urgentes que pidan acción inmediata.

No compartir contraseñas ni códigos de verificación con nadie.

Verificar siempre el canal oficial antes de responder a cualquier comunicación.

Activar medidas adicionales de seguridad, como la verificación en dos pasos.

Buenas prácticas de seguridad digital

Para actuar de manera segura tras el hackeo de Cashea, se aconseja:

Cambiar la contraseña de la cuenta inmediatamente. Revisar la línea de crédito y las transacciones recientes. Ignorar comunicaciones externas sobre deudas que no provengan de la app oficial. Mantener la calma y actuar con precaución al recibir mensajes sospechosos.

Aunque los accesos no fueron comprometidos, cambiar la contraseña, monitorear movimientos financieros y revisar periódicamente la línea de crédito son pasos preventivos importantes.

Además, desconfiar de llamadas o mensajes que soliciten pagos fuera de la app reduce la probabilidad de ser víctima de fraudes. Estas prácticas permiten a los usuarios protegerse incluso ante filtraciones profundas de datos.

