Confirman la excarcelación del comunicador Deivis Correa este 22 de febrero: permaneció más de un año detenido

Este domingo 22 de febrero, se ha confirmado la excarcelación del comunicador social y humorista Deivis Correa, quien se encontraba recluido en la sede del SEBIN en El Helicoide, Caracas.

La noticia fue difundida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y diversas organizaciones de derechos humanos.

De acuerdo a las informaciones ofrecidas, se le ha otorgado Libertad Plena, lo que significa que no tendrá restricciones de movilidad ni régimen de presentación, según los términos de la nueva ley.

Correa permaneció detenido por un lapso de un año y seis meses.

Tras su salida, fue recibido por familiares y colegas, contando con la evaluación médica primaria del equipo de la Cruz Roja Venezolana, que se encuentra desplegado en el lugar.

El caso de Deivis Correa fue emblemático dentro del gremio periodístico.

Fue arrestado en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024.

Se le señaló por utilizar sus plataformas digitales y su influencia como humorista para instar a sus seguidores a ejercer el voto en contra de la administración de Nicolás Maduro.

Pasó la totalidad de su condena en El Helicoide, uno de los centros de detención más señalados por organismos internacionales.

Esta liberación se suma a la de otros ciudadanos que están recibiendo sus boletas de excarcelación este domingo en distintos puntos del país (como la Zona 7 de Boleíta y la cárcel de Yare), como parte de los acuerdos para la "paz y la convivencia nacional".

