Escuela de belleza en California: trabaja y estudia barbería al mismo tiempo

La escuela de formación profesional Cosmética Beauty Barbering Academy, ubicada en la ciudad de Downey, celebró su primera década de operatividad con el anuncio de nuevos beneficios migratorios y económicos para sus alumnos. La institución obtuvo recientemente la certificación para gestionar visas de estudiante, permitiendo que ciudadanos de México y otros países de Latinoamérica ingresen legalmente a Estados Unidos para cursar estudios de cosmetología, barbería y estética. Esta medida se complementa con la reciente aprobación de ayuda financiera federal para residentes y programas estatales diseñados para personas que cuentan únicamente con el número ITIN.

Alternativas de estudio y permisos laborales

El programa académico ofrecido bajo la modalidad de visado permite a los extranjeros una estancia inicial de un año, con la posibilidad de extender el periodo si deciden especializarse en ramas adicionales de la estética. Una vez completada la carga horaria —que varía entre 600 y 1.000 horas según la carrera—, la institución asiste a los graduados en la obtención de permisos temporales para ejercer profesionalmente en el área estudiada. Las clases se imparten tanto en español como en inglés, eliminando la barrera idiomática para los estudiantes internacionales.

Para quienes ya residen en el estado, la academia dispone del Programa de Aprendices, avalado por el Departamento de Relaciones Industriales de California. Esta opción permite a los estudiantes, incluidos aquellos en situación irregular, formarse directamente en salones de belleza mientras perciben un salario mínimo, preparándose simultáneamente para el examen de la licencia estatal. La normativa SB 1159 en California respalda la emisión de estas licencias profesionales a trabajadores indocumentados en más de 40 oficios.

Declaraciones de los directivos y casos de éxito

La implementación de estas nuevas vías de regularización académica fue el resultado de un proceso de gestión de seis años ante las autoridades federales, buscando ofrecer alternativas seguras frente a la inmigración irregular.

María Teresa Villarreal, fundadora de la academia y maestra con tres décadas de trayectoria, destacó la importancia de estas herramientas:

"Convencí a los oficiales de migración de que venir con una visa a estudiar era más conveniente, barato y seguro para todos. Nuestra meta es darle a la comunidad en México y Latinoamérica la oportunidad de prepararse en Estados Unidos sin que el miedo los detenga".

Por su parte, la dirección educativa resaltó el impacto de los programas de aprendizaje en la economía local, citando ejemplos de egresados que han logrado establecer sus propios negocios. Adriana Pérez, exalumna de la institución, comentó sobre su transición al mercado laboral:

"Inicié bajo el programa de aprendices y ahora tengo tres barberías propias donde doy empleo a 14 personas que se están preparando. Es una alternativa real para quienes solo tenemos el número ITIN y queremos emprender legalmente".

Información clave de la academia

Ubicación: 9050 Telegraph Road, Downey, California.

9050 Telegraph Road, Downey, California. Carreras: Cosmetología (1.000 h), Barbería (1.000 h), Esteticista (600 h).

Cosmetología (1.000 h), Barbería (1.000 h), Esteticista (600 h). Contacto: [email protected]

