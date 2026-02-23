Cae falso médico en La California: recetaba medicamentos y sólo tenia un curso online

Suscríbete a nuestros canales

El CICPC ha puesto fin a las actividades de un peligroso impostor que operaba en el este de Caracas. Funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos Contra la Salud Pública detuvieron a Neftalí Pérez Azocar de 56 años, quien se hacía pasar por doctor en el edificio Seguros La Paz, en La California.

Pérez Azocar utilizaba tecnología pseudocientífica para engañar a sus pacientes.

Usaba un supuesto "equipo cuántico" para escanear a las personas.

Tras un análisis del IVIC y la División de Experticias Informáticas, se determinó que los resultados que arrojaba el dispositivo eran totalmente falsos.

Medicaba a las personas para enfermedades que no padecían, poniendo en grave riesgo la vida de los pacientes al retrasar tratamientos reales.

Al momento de la inspección, los detectives le solicitaron sus credenciales del Ministerio de Salud y su título universitario.

El sujeto admitió no ser médico. Su única formación era ser bachiller y haber realizado un curso online de medicina natural.

Operaba en un centro profesional (Seguros La Paz) para proyectar una falsa imagen de legalidad y confianza.

Durante el procedimiento, los funcionarios hallaron elementos que agravan su situación legal:

Medicamentos Vencidos: Poseía lotes de medicinas que ya no eran aptas para el consumo humano.

Sustancias Controladas: Tenía en su poder sustancias psicotrópicas y fármacos de venta restringida sin ningún tipo de permiso.

Logística: Se le incautó el dispositivo "cuántico", implementos médicos y una laptop con la base de datos de sus víctimas.

El caso quedó a orden del Ministerio Público, para su respectivo procedimiento.

