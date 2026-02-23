¡Imágenes! Incendio en Parque Central este domingo: desalojan a 40 personas

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo se registró un incendio en una de las torres de Parque Central, ubicadas en el municipio Libertador de Caracas, por lo que unas 40 personas fueron desalojadas como medida preventiva.

A través de sus canales oficiales, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo antonio Palacios, informó sobre el siniestro.

Incendio en Parque Central

De acuerdo con la información que suministró Palacios, el incendio se registró específicamente en el piso 1 del edificio Caruata, del Complejo Residencial Parque Central, en la parroquia San Agustín, municipio Libertador.

Asimismo, indica que fue en una de las oficinas que se encuentra en el áera de la Mezzanina, "la cual funjía como depósito de material (Clase A), comprometiendo las oficinas y depósitos adyacentes".

Bomberos desalojan a 40 personas

En este sentido, indica Palacios que efectivos del CBC aplicaron técnicas especializadas para combatir el incendio y sofocar las llamas del mismo, para evitar su propagación en áreas cercanas.

Adicionalmente, resalta que durante el procedimiento, desalojaron al menos a 40 personas de forma preventiva y se estableció un puesto de comando.

