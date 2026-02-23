El invicto de la UCV continúa: victoria tricolor contra el Caracas en el Olímpico

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo confirmó el excelente estado de forma que atraviesa la UCV en el Torneo Apertura 2026. En un duelo de alta intensidad en la capital, el conjunto universitario se impuso 2-1 al Caracas FC, manteniendo su paso perfecto en la competición y dejando en evidencia la crisis de resultados que atraviesa el equipo de Fernando Aristeguieta.

El marcador se abrió temprano en el Estadio Olímpico cuando Samuel Sosa, al minuto 15, sacó un disparo que, tras un rebote fortuito en las manos del portero Frankarlos Benítez, terminó cruzando la línea de meta.

A pesar del golpe inicial, el Caracas logró reaccionar rápido gracias a una conexión entre Robert Hernández y Michael Covea, quien puso la paridad al minuto 20. Sin embargo, antes de finalizar la primera mitad, Jovany Bolívar apareció al 38 para devolverle la ventaja a la UCV, cerrando lo que a la postre sería el marcador definitivo.

La segunda parte estuvo marcada por la frustración del conjunto visitante. El grito de gol de Jesús Yendis fue ahogado por la intervención del VAR, que anuló la jugada por fuera de juego.

Ya en el tiempo de descuento, el árbitro Jesús Valenzuela señaló una pena máxima a favor de los «Rojos del Ávila», brindándoles una oportunidad de oro para rescatar un punto. No obstante, el defensor Luis Mago falló en la ejecución ante Giancarlo Schiavone, quien detuvo el disparo y selló la victoria para los locales.

Por consiguiente, la UCV celebra su cuarto triunfo al hilo en este inicio de 2026, reafirmando su candidatura al título. Por el contrario, el panorama es sombrío para el Caracas FC, que se hunde en el puesto 12 de la clasificación con un balance de dos empates y dos derrotas, sin conocer todavía la victoria en lo que va de torneo.

