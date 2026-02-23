Ronald Acuña Jr. recupera su trono: primer bate de los Bravos

Suscríbete a nuestros canales

Aunque los campos de entrenamiento suelen prestarse a alineaciones improvisadas y bromas en plataformas digitales, la jerarquía de los Bravos de Atlanta tiene un dueño absoluto para el inicio del orden al bate. El capataz Walt Weiss ha confirmado que Ronald Acuña Jr. retomará su rol como primer bate, una posición que el propio jugador prefiere y desde la cual ha construido su identidad como una de las figuras más peligrosas de las Grandes Ligas.

Tras conversar con el patrullero venezolano, Weiss decidió que la mejor forma de "marcar el tono" de los encuentros es permitiendo que Acuña Jr. abra la ofensiva. Debido a su imponente OPS de 1.012 registrado en años previos bajo este mismo rol, la organización confía en que, tras superar sus problemas de rodilla en 2024, el de La Sabana vuelva a ser el motor que impulse el ataque de Georgia.

En cuanto a la arquitectura del resto de la alineación, el mánager ensayó un esquema que desafía las convenciones tradicionales. En lugar de alternar manos, Weiss colocó a los zurdos Drake Baldwin y Matt Olson como segundo y tercer bate respectivamente, seguidos por el ambidiestro Jurickson Profar y el poder derecho de Austin Riley. El orden se completa con la versatilidad de Ozzie Albies, la velocidad de Michael Harris II, y la presencia de Aaron Schunk junto a Mauricio Dubón en la parte baja.

Por otro lado, la estrategia de Atlanta contempla el uso de Michael Harris II como un "segundo primer bate". La intención del cuerpo técnico es que el noveno puesto del lineup no sea un turno muerto, sino un puente que permita a Acuña Jr. encontrar corredores en base cuando la alineación complete su giro circular. En consecuencia, el equipo busca maximizar cada aparición del venezolano en el plato, sabiendo que su capacidad para embasarse y correr es el factor X que define el éxito de los Bravos.

Finalmente, aunque Weiss asegura que mantendrá cierta flexibilidad durante la primavera, el núcleo duro de su ofensiva parece estar sentenciado para el Día Inaugural contra Kansas City. Por consiguiente, el regreso de Acuña Jr. a la posición de honor representa la mayor garantía de competitividad para una escuadra que aspira a lo más alto en esta nueva campaña.

