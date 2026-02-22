Comida gratis en Texas y California del 23 al 28 de febrero: estos son los puntos clave para recibir alimentos

Suscríbete a nuestros canales

Actualmente, al menos dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Texas y California, han anunciado entrega de despensas de alimentos gratuitas, del lunes 23 al sábado 28 de febrero.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana (con solo tres días de entrega) se han organizado un total de 17 jornadas, en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Lugares anunciados por Caridades Católicas con NTFB (Texas)

Lunes 23 de febrero

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 24 de febrero

9:30 AM | St. Mary's - Sherman, 75090

9:30 AM | Trinity Basin Preparatory Tyler Campus - Dallas, 75208

9:30 AM | St. Luke - Irving, 75060

11:30 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | JP Morgan Chase Bank - Dallas, 75216

1:00 PM | Dominion Life - Plano, 75074

1:00 PM | Casa View Church - Dallas, 75228

Miércoles 25 de febrero

9:30 AM | Iglesia de Dios Betel - Seagoville, 75159

9:30 AM | Mesquite Rehabilitation Institute/ Son of Man Worship Balch Springs, 75180

9:30 AM | Keyes Elementary - Irving, 75061

9:30 AM | Parkland/Head - Dallas, 75237

12:00 PM | St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238

1:00 PM | Crescent Ridge Apartments - Irving, 75061

1:00 PM | H&R Block Distribution - Dallas, 75211

1:00 PM | Harvest Family Life Ministries/Freedom Church Glenn Heights, 75154

1:00 PM | Amazon Distribution Center - Forney, 75216

Entregas móviles FIND Food Bank (California)

El FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes:

Lunes 23 de febrero

En Cabot Yerxa Elementary: 67076 Desert View Ave, Desert Hot Springs. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Martes 24 de febrero

En North Shore Community Park: 99480 70 Ave, th Mecca. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Miércoles 25 de febrero

En Cabazon Community Center: 50390 Carmen Ave, Cabazon. De 10:00 a 11:00 de la mañana.

En Palm Desert HS: 74910 Aztec Rd., Palm Desert. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

Jueves 26 de febrero

En James O. Jessie Desert Highland: 480 W. Tramview Rd., Palm Springs. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Viernes 27 de febrero

En Oasis Elementary: 88175 74th Ave, Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Sábado 28 de febrero

En La Quinta Library (Seniors Only): 78275 Calle Tampico, La Quinta. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

Conoce otras opciones para acceder a comida gratis en California

Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.

Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.

Tales como:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego

Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Diego.

