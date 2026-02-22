Caos aéreo en Moscú: Rusia restringe vuelos tras masivo ataque con drones ucranianos

Suscríbete a nuestros canales

La capital rusa amaneció este domingo bajo alerta máxima. Las autoridades aeronáuticas se vieron obligadas a restringir las operaciones en los cuatro aeropuertos principales de Moscú, tras una oleada de ataques con drones que puso en jaque los sistemas de defensa antiaérea del Kremlin.

Seguridad aérea en jaque

La agencia de transporte aéreo civil, Rosaviatsia, informó que la reducción de vuelos fue una medida de emergencia necesaria para "garantizar la seguridad" de los pasajeros. El cierre parcial de pistas no solo afectó a la capital, sino que se extendió a otras terminales clave de Rusia europea, incluyendo: Nizhni Nóvgorod, Sarátov, Kaluga y Yaroslavl.

Lluvia de drones sobre territorio ruso

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, confirmó que las baterías de defensa lograron derribar11 aparatos no tripulados que tenían como objetivo la metrópoli. Sin embargo, el ataque fue mucho más amplio a nivel nacional: 71 drones fueron derribados en regiones fronterizas durante la mañana y 86 aparatos adicionales fueron interceptados durante la noche en ocho regiones distintas y en la península de Crimea.

Cuatro años de conflicto estancado

Este recrudecimiento de los ataques ocurre a solo 48 horas de que la guerra en Ucrania cumpla cuatro años (este próximo martes). Pese a la ofensiva sostenida, el Ejército ruso aún no logra el control total de las cuatro regiones ucranianas que se anexionó formalmente, mientras el conflicto se traslada cada vez con más frecuencia al espacio aéreo de las ciudades rusas.

