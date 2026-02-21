Guerra comercial: Trump decreta aranceles del 15% pese a prohibición de tribunales

Suscríbete a nuestros canales

A menos de 24 horas de que una Corte de Comercio Federal anulara sus gravámenes anteriores, el presidente Donald Trump contraatacó este sábado con la firma de una nueva orden ejecutiva. La medida impone un arancel del 15% a una amplia gama de productos importados, justificando la decisión bajo el argumento de proteger la "seguridad nacional" y la industria interna de los Estados Unidos.

Un nuevo marco legal

A diferencia de los aranceles del 25% que fueron bloqueados por ser considerados "arbitrarios", esta nueva tasa del 15% ha sido redactada bajo un esquema legal distinto. El equipo económico de la Casa Blanca busca esquivar el freno judicial reciente al vincular la medida directamente con la protección de sectores estratégicos como el acero, el aluminio y la tecnología.

Tensión con los mercados

La decisión ha generado una reacción inmediata en los mercados globales. Analistas advierten que esta "guerra de aranceles" persistente podría derivar en:



Aumento de precios: los consumidores finales en EEU. verán reflejado el costo en productos electrónicos y automotrices.



Represalias comerciales: se espera que socios clave como China y la Unión Europea respondan con medidas similares.



Incertidumbre jurídica: es probable que las cámaras de comercio vuelvan a los tribunales el lunes para intentar frenar esta nueva orden.



América Primero

Durante el anuncio, Trump reiteró que no permitirá que "jueces activistas" dicten la política comercial del país. "Mi compromiso es con el trabajador estadounidense, y si para proteger sus empleos debemos cobrar impuestos a quienes nos inundan con productos baratos, lo seguiremos haciendo", sentenció el mandatario desde su residencia de descanso.

