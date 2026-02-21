Comisión de Amnistía se reúne con el TSJ y la Fiscalía para la aplicación rápida e inmediata de la Ley

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, sostuvo una reunión de alto nivel con las máximas autoridades del Poder Ciudadano y Judicial del país.

La información la dio a conocer Arreaza, en su cuenta de Instagram, precisando que el encuentro, realizado de manera inmediata a la instalación de la comisión, contó con la participación del fiscal general de la República, Tarek William Saab, y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez.

Detalló que el objetivo central de esta mesa de trabajo fue precisar y coordinar los mecanismos técnicos entre los diversos órganos de administración de justicia.

Según informaron fuentes de la comisión, se busca garantizar que la aplicación de los beneficios contemplados en la ley sea “rápida, efectiva y transparente” para todas las personas vinculadas a los hechos que establece la normativa.

“Estamos articulando todos los procesos necesarios para que los beneficios de la Ley de Amnistía se ejecuten sin dilaciones, respetando el debido proceso y cumpliendo con el mandato de reconciliación nacional”, destacaron durante la reunión.

Este despliegue institucional responde a la instrucción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de dotar de "máxima celeridad" a los procesos que permitan sanar las heridas políticas y fortalecer la paz en el país.