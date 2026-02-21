Juan Valdez abre su tienda más grande del mundo en Bogotá

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva oferta gourmet abrieron en la ciudad colombiana de Bogotá, donde su marca emblemática de café, Juan Valdez, inauguró una de sus tiendas más grandes del mundo.

La notoriedad de dicho establecimiento es que ofrece a sus clientes espacios para una experiencia de inmersión en la cultura del café, con bebidas provenientes de granos premium, que marcan una diferencia en el paladar.



"Esta tienda va a tener la posibilidad de ofrecer los mejores cafés del mundo. Normalmente, los cafés de especialidad, los cafés de mayor valor, se exportan; ahora en Colombia podemos tomar los mejores cafés del mundo", dijo el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), Germán Bahamón, al inaugurar la tienda Juan Valdez 1959, situada en el Parque de la 93, unas de las principales zonas de ocio de la capital colombiana.



El nombre Juan Valdez 1959 hace referencia al año en que se creó la marca de los cafeteros colombianos, representada por el campesino de bigote grueso que está siempre acompañado de una mula en la que lleva sus bultos de café y que con el tiempo se convirtió en un símbolo del país.



"El desarrollo de Colombia ha sido a partir del café... Sabemos perfectamente que el café desarrolló nuestra economía y hoy lo que queremos es seguir exaltando el trabajo que de manera denodada hacen nuestros caficultores y llevarlo a otro nivel", señaló.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube