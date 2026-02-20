Lo nuevo de Trump: planea suspender el TPS a los solicitantes de asilo

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) ha puesto sobre la mesa una nueva regulación que impactaría directamente la estabilidad económica de los refugiados.

El plan consiste en suspender la recepción de solicitudes para permisos de trabajo siempre que el organismo tarde más de 180 días en procesar los expedientes acumulados.

De concretarse esta norma, los nuevos aplicantes al asilo no tendrían acceso a una autorización laboral legal durante el tiempo que dure la saturación del sistema.

Ur Jaddou, directora de USCIS, ha señalado en contextos previos sobre la carga operativa de la agencia:

"Nuestra prioridad es reducir los tiempos de procesamiento y la acumulación de casos. Las reformas que proponemos buscan optimizar los recursos de la agencia para que podamos servir de manera más eficiente a quienes realmente califican bajo la ley".

Freno a la documentación laboral

La administración argumenta que el objetivo de esta medida es desarticular el uso de peticiones de asilo sin fundamento que tienen como único fin obtener beneficios de empleo.

Según el documento oficial, la institución anticipa que, bajo las condiciones actuales de retraso, la pausa en los permisos de trabajo podría mantenerse activa por un periodo prolongado que abarcaría varios años.

Este cambio representa un giro en la política de acogida, ya que hasta ahora los solicitantes podían optar a la tarjeta de empleo tras cumplir ciertos plazos de espera. La nueva regla obligaría a los extranjeros a permanecer en el país sin posibilidad de contrataciones formales mientras sus procesos legales avanzan.

Postura oficial y críticas al proyecto

Desde el sector oficial se defiende la propuesta como una herramienta de control administrativo para depurar el sistema de posibles fraudes. Sin embargo, organizaciones civiles han señalado que esto dejará a miles de personas en situación de vulnerabilidad extrema al no poder generar ingresos propios.

Ken Cuccinelli, quien fue el director interino de USCIS y uno de los principales impulsores de estas restricciones durante la administración Trump, declaró:

"El sistema de asilo está enfrentando una crisis debido a la gran cantidad de solicitudes sin mérito que buscan obtener un beneficio laboral. Debemos proteger la integridad del sistema y asegurar que los permisos de trabajo no se conviertan en un incentivo para quienes intentan saltarse las leyes de inmigración".

