Belleza sin fronteras: conozca que es el turismo médico que atrae a pacientes d

El turismo médico o turismo de salud es aquel viaje que se realiza con el objeto de someterse a procedimientos o tratamientos para mejorar la salud de una persona.

La Asociación de Turismo Médico pronostica que el mercado global se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,1%, alcanzando un estimado de 180 mil millones de dólares para 2026.

Según la Organización Mundial del Turismo (OTM), el turismo de salud abarca a aquellos tipos de turismo cuya motivación principal es la de contribuir a la salud física, mental o espiritual.

Es posible ya que desde hace muchos años, se ha implementado y cada vez es más común de lo que se piensa.

Especialidades que dominan el mercado

La especialidad que encabeza la demanda extranjera sigue siendo la cirugía plástica y reconstructiva.

Sin embargo, en este último año, la odontología estética y la implantología ganan terreno de forma masiva, viajeros aprovechan las distancias cortas para realizarse diseños de sonrisa y reconstrucciones dentales.

Las principales clínicas del este de Caracas revelan que la oferta es variada.

Además de la cirugía estética, el bypass y la manga gástrica atrae a un volumen considerable de pacientes con obesidad que buscan soluciones.

De por sí, Venezuela es un destino turístico por excelencia y, además, cuenta con grandes profesionales de la salud que están dispuesto a servir a quien lo necesite, y sobre todo, a un precio accesible al bolsillo.

En octubre de 2025, el grupo de Clínicas Colina, ubicado en el estado Anzoátegui, firmó nuevos acuerdos que ue posicionan a la entidad oriental como un destino médico, de talla mundial gracias a sus servicios especializados de calidad, según el Ministerio de turismo.

Auge del turismo de salud

Los pacientes buscan cada vez más atención médica especializada y bienestar en el extranjero.

India se ha ganado una reputación en cirugías cardíacas y ortopédicas, con especialistas altamente cualificados y costos más bajos. Mientras que países como Dubái ofrecen instalaciones de vanguardia, suites privadas y retiros de bienestar.

En cuanto a sus precios, en India este tipo de cirugías puede costar $ 10.000, en Venezuela un aumento mamario va entre $ 1.000 y $ 4.000, y la abdominoplastia entre $ 2.000 y $ 6.000.

En Caracas, la Lipotransferencia facial va desde $ 800 a $ 3.000 si es combinado ( cuerpo y cara).

Los precios dependen de la reputación del cirujano, la clínica y si el procedimiento incluye paquetes como hospitalización, anestesia, insumos, asesoría, tratamientos por complicaciones, entre otros.

Algunos centros ofrecen pagos por financiamiento, además hay que recalcar que hay gastos adicionales por los exámenes pre y postoperatorios.

Se recomienda verificar que los expertos tengan todas sus licencias.

