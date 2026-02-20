Vuelta a la Patria

Regresan al país más de 80 venezolanos repatriados desde EEUU este 20 de febrero: incluidos nueve niños

Se trata del vuelo Nº 114 dentro del marco del Plan Vuelta a la Patria

Por Selene Rivera
Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 04:30 pm

Este viernes arribó a Maiquetía el vuelo Nº 114 de repatriación con más de 80 venezolanos repatriados a bordo, incluidos nueve niños.

A través de sus canales oficiales, el ministerio de Interior, Justicia y Paz, informó los detalles de los venezolanos repatriados este viernes 20 de febrero.

Vuelo Nº 114

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio de Interior, Justicia y Paz, este vuelo identificado como el Nº 114, forma parte del Plan Vuelta a la Patria, el cual proviene de la ciudad de Miami, en Florida, Estados Unidos (EEUU).

Asimismo, señala que retornaron al país un total de 84 venezolanos, incluidos 9 menores de edad. Detalla que arribaron 61 hombres, 14 mujeres, 2 adolescentes y 7 niños.

Venezolanos repatriados

Al arribar al aeropuerto, los venezolanos fueron recibidos por los diferentes órganos de seguridad ciudadana, quienes les aplicaron los respectivos protocolos de seguridad.

Adicionalmente, los 84 venezolanos repatriados recibieron atención médica y posteriormente los trasladaron hasta sus hogares por los organismos del Estado.

 

 

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Nueva York
belleza
Viernes 20 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América