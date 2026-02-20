Regresan al país más de 80 venezolanos repatriados desde EEUU este 20 de febrero: incluidos nueve niños

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes arribó a Maiquetía el vuelo Nº 114 de repatriación con más de 80 venezolanos repatriados a bordo, incluidos nueve niños.

A través de sus canales oficiales, el ministerio de Interior, Justicia y Paz, informó los detalles de los venezolanos repatriados este viernes 20 de febrero.

Vuelo Nº 114

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio de Interior, Justicia y Paz, este vuelo identificado como el Nº 114, forma parte del Plan Vuelta a la Patria, el cual proviene de la ciudad de Miami, en Florida, Estados Unidos (EEUU).

Asimismo, señala que retornaron al país un total de 84 venezolanos, incluidos 9 menores de edad. Detalla que arribaron 61 hombres, 14 mujeres, 2 adolescentes y 7 niños.

Venezolanos repatriados

Al arribar al aeropuerto, los venezolanos fueron recibidos por los diferentes órganos de seguridad ciudadana, quienes les aplicaron los respectivos protocolos de seguridad.

Adicionalmente, los 84 venezolanos repatriados recibieron atención médica y posteriormente los trasladaron hasta sus hogares por los organismos del Estado.

