Instalada Comisión Especial de Seguimiento: 23 diputados supervisarán la aplicación de la Ley de Amnistía

Suscríbete a nuestros canales

Tras la sanción de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, la Asamblea Nacional (AN) instaló formalmente este viernes la Comisión Especial de Seguimiento. Esta instancia tendrá la tarea crítica de verificar que las liberaciones y beneficios procesales se ejecuten con "máxima celeridad", según la instrucción directa de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

¿Quiénes integran la comisión?

La comisión está conformada por un equipo paritario de 23 parlamentarios que agrupa a diversas fuerzas políticas, buscando dar transparencia al proceso: está presidida por el diputado Jorge Arreaza (PSUV) y en la vicepresidencia fue designada la diputada Nora Bracho. Tambien la integran, entre otros, los parlamentarios Pedro Infante, Nicolás Maduro Guerra, Tania Díaz e Iris Varela. Por la oposición, se sumaron nombres como Stalin González, Antonio Ecarri, Luis Florido y Pablo Pérez.

La comisión contará con el apoyo de expertos, quienes brindarán asesoría especializada, en función de los objetivos establecidos.

Más que solo observar

El diputado Arreaza explicó que la comisión no solo supervisará, sino que actuará como un puente entre el Legislativo y el sistema judicial. Sus funciones incluyen:

Verificación de expedientes: asegurar que los tribunales decreten la nulidad de procesos o la revisión de sentencias en un plazo máximo de 15 días continuos.

Recepción de casos: la comisión está facultada para recibir testimonios y expedientes de personas que consideren que sus casos deben ser amparados por la ley.

Evaluación de exclusiones: supervisar que no se aplique el beneficio a delitos graves (lesa humanidad, violaciones a DD.HH. o narcotráfico), cumpliendo con los estándares internacionales.

Durante la instalación, se informó que la comisión trabajará de la mano con el Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Revolución Judicial. El objetivo, según la vocería parlamentaria, es atender también aquellos casos complejos que no entraron estrictamente en los 16 artículos de la ley, buscando recomendaciones para "la reinserción social y la justicia".

"La ley es una herramienta para reconstruir la justicia; no es perfecta, pero es el pistoletazo para el diálogo", declaró el diputado Stalin González al integrarse al equipo de trabajo.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube