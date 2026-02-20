Trump sube la tensión mundial: considera un ataque limitado contra Irán tras ultimátum de 10 días

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir el tablero geopolítico este viernes al insinuar que evalúa una acción militar de menor escala en territorio iraní. La medida buscaría presionar a Teherán para forzar un nuevo acuerdo que limite de forma definitiva su programa nuclear.

"Lo estoy considerando"

Al ser consultado por la prensa en la Casa Blanca sobre la posibilidad de un ataque quirúrgico, el mandatario fue directo: "Supongo que puedo decir que lo estoy considerando". Esta declaración ocurre apenas 24 horas después de que Trump fijara, durante la primera reunión de la Junta de Paz, un plazo crítico de diez días para decidir si ordena o no una intervención militar.

El músculo militar estadounidense en torno a Irán ha alcanzado niveles máximos. Un dato clave para la región es el movimiento del portaaviones U.S.S. Gerald R. Ford, el cual formó parte de la flota desplegada en el Caribe durante la operación contra Nicolás Maduro el pasado enero.

Según reportes de The New York Times, el buque ya se encuentra cerca del Estrecho de Gibraltar para unirse al U.S.S. Abraham Lincoln, estacionado en aguas del Golfo Pérsico. El despliegue total incluye: dos grupos de ataque de portaaviones (con destructores, cruceros y submarinos)., más de 50 aviones de combate adicionales y decenas de aviones cisterna para reabastecimiento en vuelo.

Doble vía: guerra y diplomacia

Mientras el Pentágono espera la autorización definitiva para un ataque que medios como CNN califican de "inminente", la vía diplomática no se ha cerrado por completo. El enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente, Jared Kushner, mantienen líneas de comunicación abiertas con Teherán en un último intento por evitar la confrontación.

Por otro lado, informes de inteligencia sugieren que Israel ya se prepara para participar en una eventual operación conjunta, reforzando la posibilidad de un conflicto de escala regional.

Israel también se estaría preparando para un posible ataque conjunto con Estados Unidos, según The New York Times, que cita a dos fuentes de la Defensa israelí.

Con informacion de EFE

