EEUU traslada el portaaviones USS Gerald R. Ford a Oriente Medio: comandante Iraní responde a Trump

En las últimas horas, cuatro funcionarios estadounidenses informaron a The New York Times que el portaaviones USS Gerald R. Ford y sus buques de escolta recibieron órdenes de trasladarse del Caribe hacia Oriente Medio.

La tripulación fue notificada que su despliegue se extenderá, por lo que no regresarán a sus puertos base hasta finales de abril o principios de mayo, informó EFE.

Esta movilización busca reforzar la presencia militar de EEUU en la región para unirse al USS Abraham Lincoln. El movimiento ocurre luego de que el presidente Donald Trump confirmara que evalúa el envío de un segundo grupo de combate para aumentar la presión sobre el programa nuclear de Irán ante el posible estancamiento de las negociaciones.

Despliegue de la fuerza naval

Trump intensificó las advertencias contra la nación persa, señalando que el envío del segundo portaaviones es una medida directa en caso de que fracasen las conversaciones actuales.

Aunque inicialmente no se había identificado el buque, la orden enviada al Gerald R. Ford confirma la estrategia de duplicar la capacidad de ataque en la zona.

El buque de guerra más grande de EEUU

El portaaviones de propulsión nuclear USS Gerald R. Ford (CVN-78) es la unidad más moderna de la Armada estadounidense. Entre sus características principales destacan:

Su construcción alcanzó los 13.000 millones de dólares.

Tiene una eslora de 334 metros y desplaza más de 100.000 toneladas.

Transporta una tripulación de casi 4.600 personas, incluyendo su ala aérea.

Fue diseñado para reemplazar a los portaaviones más antiguos de la clase Nimitz.

¿Cuál fue la respuesta de Irán?

Por su parte, el contralmirante Shahram Iraní, comandante de la Armada de Irán, desmintió las versiones sobre una presencia naval estadounidense reforzada cerca de sus costas. El jefe militar aseguró el pasado miércoles, que ningún portaaviones de EEUU ingresó al golfo Pérsico y calificó las declaraciones de Washington como parte de una campaña de tensión política.

Cronología del retorno

Los planes originales de la Marina se vieron alterados por esta nueva misión. Se estima que los buques de escolta y el portaaviones permanezcan en operaciones internacionales por varios meses más, retrasando su llegada a EEUU hasta el cierre del primer cuatrimestre de 2026.

