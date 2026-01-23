EEUU: así puedes pagar la tarifa anual de asilo para evitar que el juez cierre tu caso

Suscríbete a nuestros canales

El panorama migratorio en Estados Unidos ha cambiado drásticamente en 2026. Con la llegada de la ley conocida como "One Big Beautiful Bill Act" (H.R. 1), los solicitantes de asilo ahora se enfrentan a una nueva carga financiera: la Tarifa Anual de Asilo (AAF).

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para cumplir con este requisito ante la Corte de Inmigración (EOIR) y así evitar problemas en tu caso legal.

¿Quiénes deben pagar la tarifa de asilo en 2026?

Según las pautas de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), esta tarifa se aplica a dos grupos principales:

Nuevos solicitantes: Aquellos que presenten su Formulario I-589 por primera vez deberán abonar una cuota de $100.

Casos pendientes (tarifa anual): Si tu solicitud de asilo ha estado en espera durante un año o más, tendrás que pagar la Tarifa Anual de Asilo (AAF) de $102, que se ajusta por inflación para el año fiscal 2026, según el aviso de USCIS del 20 de noviembre de 2025.

Es importante tener en cuenta que, a diferencia de otros trámites migratorios, no hay una exención de tarifas para este pago. Todos los solicitantes, sin excepción, deben hacerse cargo de este monto.

Requisitos para realizar el pago de la tarifa de asilo

Para que el proceso sea un éxito, asegúrate de tener a mano la siguiente información oficial:

Número de extranjero (A-Number): Este es el número de 9 dígitos que encontrarás en tus documentos de inmigración.

Método de pago electrónico: Necesitarás una tarjeta de crédito, de débito o los datos de una cuenta bancaria en Estados Unidos.

Acceso al portal oficial: Recuerda que el pago debe hacerse únicamente a través del portal epay.eoir.justice.gov para casos en corte.

¿Cómo pagar la tarifa de asilo en la Corte de Inmigración?

Si tu caso está bajo la jurisdicción de un juez de inmigración (asilo defensivo), aquí tienes los pasos a seguir, basados en la información del portal de la Corte de Inmigración (EOIR):

1. Ingresa al portal de pagos: Dirígete al sitio oficial en epay.eoir.justice.gov.

2. Identifícate: Introduce tu A-Number. El sistema se encargará de verificar tu identidad y el estado de tu caso.

3. Selecciona el tipo de tarifa: Para el pago anual, busca la opción que dice "Annual Asylum Fee (AAF) – Pending Application for Asylum". Si es tu primera vez aplicando, elige "Initial Filing".

4. Completa la transacción: Proporciona los datos de tu tarjeta o cuenta bancaria.

5. Guarda tu recibo: Una vez que se procese tu pago, el sistema generará un ID de Seguimiento de Pago. Es muy importante que imprimas o guardes este comprobante.

¿Cuáles son las consecuencias de no pagar a tiempo?

Las consecuencias de no pagar a tiempo son serias. Fuentes legales como el Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP) nos advierten que, a pesar de que ha habido litigios judiciales (como el caso ASAP v. USCIS), muchos jueces de inmigración ya están pidiendo el recibo de pago durante las audiencias.

Si no cumples con este pago anual, podrías enfrentar:

Retrasos importantes en el procesamiento de tu caso.

La posibilidad de que se rechacen futuras solicitudes de permiso de trabajo (EAD).

Sanciones procesales que podrían imponer los jueces de inmigración.

