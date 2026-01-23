Waymo se expande en Miami: cómo funcionan los taxis sin conductor y en qué zonas están activos

Suscríbete a nuestros canales

Tras un extenso periodo de pruebas de más de un año, Waymo, la empresa de vehículos autónomos propiedad de Alphabet, ha anunciado el lanzamiento oficial de su servicio comercial en gran parte de la ciudad de Miami, Florida.

Se ha dado a conocer que ha extendiendo su cobertura a zonas clave como Coral Gables y South Miami.

Este despliegue marca un hito en la movilidad del sur de Florida, ya que a diferencia de los servicios de transporte tradicionales, los vehículos de Waymo operan mediante un sofisticado sistema de Inteligencia Artificial (IA), sensores láser (LiDAR) y radar, eliminando por completo la necesidad de un conductor humano tras el volante.

¿Dónde y cómo opera Waymo en Miami?

La expansión permite a los usuarios solicitar viajes a través de la aplicación Waymo One. Actualmente, el servicio abarca:

Miami City: gran parte del núcleo urbano y distritos comerciales.

A pesar de la innovación, el servicio opera bajo un marco regulatorio flexible, ya que actualmente no existe una agencia gubernamental que supervise de manera rutinaria y estricta el software de conducción autónoma en tiempo real.

Puntos clave que debe conocer sobre el servicio de Waymo

Cómo usarlo: debes descargar la app Waymo One.

Ten presente que, en algunas ciudades existe una "lista de espera", por lo que se recomienda registrarse con antelación.

Seguridad para el pasajero: los vehículos cuentan con botones de "Asistencia" en la pantalla interior.

Si el auto se detiene o te sientes inseguro, puedes presionar el botón para hablar con un agente humano de Waymo en tiempo real.

Interacción con la policía: si un vehículo autónomo es detenido por la policía o se ve involucrado en un choque, el sistema está diseñado para detectar el evento y conectar automáticamente a las autoridades con el centro de soporte técnico de la empresa.

Privacidad y estatus: al ser un servicio privado contratado vía app, Waymo recopila datos del usuario.

Sin embargo, para fines de transporte diario, el uso de estos taxis no requiere interacción con autoridades migratorias, funcionando de manera similar a Uber o Lyft en términos de privacidad básica del trayecto.

Seguridad: ¿Qué dicen los datos y las críticas?

Waymo defiende su tecnología asegurando que sus vehículos han recorrido más de 127 millones de millas en modo totalmente autónomo, con una tasa de incidentes menor a la de los conductores humanos.

No obstante, el camino no ha estado libre de obstáculos:

Incidentes recientes: a inicios de este mes, se reportó un vehículo detenido en el Venetian Causeway, bloqueando el tráfico entre Miami y Miami Beach.

Incidentes similares ocurrieron en San Francisco en diciembre pasado durante un apagón.

Transparencia: expertos en seguridad vial han cuestionado que los datos de la empresa sean difíciles de verificar de forma independiente, señalando que la información publicada suele ser selectiva.

expertos en seguridad vial han cuestionado que los datos de la empresa sean difíciles de verificar de forma independiente, señalando que la información publicada suele ser selectiva. Comportamiento errático: algunos usuarios han reportado maniobras inesperadas del vehículo ante situaciones de tráfico impredecible, algo que Waymo asegura estar resolviendo mediante actualizaciones constantes de su software.

