Texas y Georgia en estado de emergencia por potente tormenta invernal: esto debe saber sobre las medidas y reportes

Los gobernadores de Texas y Georgia han emitido órdenes ejecutivas de emergencia ante la llegada de un frente ártico que amenaza con paralizar gran parte del sur de EEUU durante este fin de semana.

Con temperaturas que se desplomarán a niveles peligrosos y pronósticos de precipitaciones invernales, las autoridades instan a la población a finalizar sus preparativos antes de que las condiciones de viaje se vuelvan intransitables.

Texas: 134 condados bajo declaración de desastre

En Texas, el gobernador Greg Abbott emitió una declaración de desastre para 134 condados, cubriendo principalmente los dos tercios del norte del estado.

La medida permite el despliegue inmediato de recursos de rescate y asistencia.

Una de las mayores preocupaciones de la comunidad es la estabilidad de la red eléctrica, recordando la crisis de 2021.

Sin embargo, Abbott aseguró que el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) cuenta con una capacidad adicional de 40.000 MW y que la infraestructura ha sido climatizada para resistir el frío.

No obstante, se advirtió que podrían ocurrir cortes de luz localizados debido a la caída de ramas o acumulación de hielo en las líneas eléctricas, no por falta de generación de energía.

En principio, tenga en cuenta que para conocer si el corte de luz se trata de un caso aislado o si los apagones son generalizados, es recomendable mirar el mapa de la compañía de luz Oncor: https://stormcenter.oncor.com/.

Por lo que los residentes deben estar al tanto de cómo reportar rápidamente los cortes de luz a Oncor.

En este sentido:

Puede llamar por teléfono para hacer el reclamo por falta de luz al número 1-888-313-4747.

Puede enviar un mensaje de texto con la palabra OUT al número 66267.

En la página web de Oncor se puede hacer el reporte de fallas en el servicio eléctrico, ingresando el número de teléfono asociado a su cuenta o el número de medidor: https://www.oncor.com/outages/create_outage/.

Otra manera es descargar la app MyOncor en su teléfono celular para hacer el reporte de apagón en su residencia o negocio.

Georgia: activación de la Guardia Nacional

Por su parte, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró el estado de emergencia para todos los condados del estado.

Esta orden autoriza la movilización de hasta 500 efectivos de la Guardia Nacional para labores de respuesta y recuperación.

Kemp enfatizó que el mayor riesgo comenzará el sábado, con la posibilidad de carreteras congeladas y daños a la infraestructura por el peso del hielo.

Seguridad vial y recomendaciones de transporte

Tanto el TxDOT (Texas) como el GDOT (Georgia) han desplegado miles de trabajadores para tratar las carreteras con sal y salmuera.

Sin embargo, las autoridades son enfáticas en que el tratamiento no garantiza que las vías sean seguras.

Se recomienda:

Evitar viajar: no conduzca a menos que sea una emergencia absoluta.

no conduzca a menos que sea una emergencia absoluta. Kit de emergencia en el auto: si debe salir, lleve mantas, agua, cargador de teléfono y una linterna.

si debe salir, lleve mantas, agua, cargador de teléfono y una linterna. Estatus migratorio y ayuda: en situaciones de desastre natural, los refugios de emergencia y los servicios de rescate (como bomberos o ambulancias) están disponibles para todas las personas, independientemente de su estatus legal.

Recuerde que no se requiere documentación para acceder a refugios de calentamiento.

Además de Texas y Georgia, ahora hay declaraciones oficiales en Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, las Carolinas y Virginia.

