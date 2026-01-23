Emma Stone rompe nuevo récord en los Oscar superando a Meryl Streep

Suscríbete a nuestros canales

La actriz Emma Stone logró desplazar a Meryl Streep en las recientes nominaciones a los premios Oscar, que se dieron a conocer esta semana, posicionándose como la mujer más joven en tener siete nominaciones en toda su carrera.

Stone de 37 años vuelve a figurar entre las favoritas a esta temporada de premios, por su trabajo como productora y protagonista de la película Bugonia, que suma cuatro nominaciones este año: Mejor Actriz, Mejor Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Banda Sonora Original.

Ese récord histórico hasta ahora solo lo había logrado Meryl Streep a sus 38 años, una pequeña diferencia de edad, ya que Emma tiene 37, pero definitivamente ha tenido una destacada carrera en Hollywood. De hecho, en esta edición de los Oscar, también se convirtió en la primera mujer en ser nominada en dos ocasiones distintas por actuar y producir una misma película. La primera vez fue por ‘Poor Things’ y ahora con ‘Bugonia’.

Los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se realizarán el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, y tendrán como anfitrión al comediante Conan O'Brien, por segundo año consecutivo.

