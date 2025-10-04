Premios Oscar 2026: todos los detalles que debes saber de la edición 98

Suscríbete a nuestros canales

La edición de los Premios Oscar de 2026 será la 98.ª ceremonia organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) para honrar los logros cinematográficos de las películas estrenadas en 2025, y se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026 en Dolby Theatre de Ovation Hollywood, Los Ángeles, California en Estados Unidos.

Aunque la carrera oficial es larga y los favoritos cambian, algunas películas estrenadas en festivales o con gran expectación ya están generando rumores y recibiendo elogios de la crítica como posibles contendientes serias.

En este sentido, Venezuela ya seleccionó a la película que representará al país en la carrera por los Premios Oscar de 2026. La elegida para competir en la categoría de Mejor Película Internacional (anteriormente conocida como Mejor Película Extranjera) es, Alí Primera.

El presentador y comediante Conan O'Brien se encuentra entre los más mencionados como el posible host de la gala. Además, el anuncio oficial de los nominados, será el jueves 22 de enero de 2026.

La ceremonia principal está programada para comenzar a las 7:00 p. m. (Hora del Este de Estados Unidos). Los horarios para Latinoamérica y España son los siguientes:

Venezuela: 8:00 PM

México: 6:00 PM

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 PM

Argentina, Chile y Brasil: 9:00 PM

España: 01:00 AM (Madrugada del 16 de marzo)

Para disfrutar del evento, cada región cuenta con una transmisión en directo.

Latinoamérica: TNT (Transmisión en directo) y Max (Transmisión en directo para la región)

TNT (Transmisión en directo) y (Transmisión en directo para la región) España: Movistar Plus+ (En exclusiva) y Plataforma online de Movistar Plus+

Movistar Plus+ (En exclusiva) y Plataforma online de Movistar Plus+ México: TNT y TV Azteca (Televisión Abierta) y Max

TNT y TV Azteca (Televisión Abierta) y Max Estados Unidos: ABC (Televisión Abierta) y Hulu + Live TV / YouTube TV

Mientras la cinta criolla compite en su categoría, la carrera por el Oscar a la Mejor Película ya está generando sus propios favoritos tras el paso por los grandes festivales de cine (Venecia, Telluride, Toronto). Algunos de los títulos que ya suenan con fuerza incluyen:

Hamnet : El drama dirigido por Chloé Zhao, que ha demostrado ser un éxito con la audiencia de festivales.

Bugonia : La nueva y esperada colaboración entre la ganadora del Oscar Emma Stone y el director Yorgos Lanthimos.

One Battle After Another: El drama con tintes de acción dirigido por Paul Thomas Anderson y protagonizado por Leonardo DiCaprio.

