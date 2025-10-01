Los cuerpos de Hollywood: el antes y después de cuatro famosos bajo tratamiento para perder peso

Suscríbete a nuestros canales

El medicamento, Ozempic, se ha convertido una palabra de moda en Hollywood y en las redes sociales. Sin embargo, su propósito original y su uso aprobado distan mucho de ser una simple herramienta de belleza.

Este fármaco inyectable semanal, es aprobado principalmente para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos, junto con dieta y ejercicio, debido a que se encarga de regular la insulina, controlar la glucosa y aumentar la saciedad.

Aunque Ozempic no está aprobado como medicamento para adelgazar, su uso provoca que algunos pacientes con diabetes experimenten una pérdida de peso secundaria significativa, motivo por el cual es utilizado por muchos famosos.

Celebridades que utilizan Ozempic para adelgazar

La conocida actriz estadounidense, Amy Schumer, admitió haber probado el medicamento, pero lo interrumpió debido a los intensos efectos secundarios que experimentó.

Por su parte, el cantante Luis Miguel, ha generado rumores de utilizar Ozempic, debido a su notable cambio físico, lo que levanta especulaciones mediáticas sobre el uso de este tipo de tratamientos.

En esta lista, también se encuentra la cantante, Christina Aguilera, quien también ha generado rumores no confirmados, como usuaria de la droga tras un cambio evidente en su figura.

Por su parte, Khloé Kardashian, aunque ha utilizado el medicamento según medios internacionales de farándula, siempre trata de desmentir enérgicamente los rumores de que lo utiliza, insistiendo en que su físico es resultado de años de ejercicio.

Cabe destacar, que los especialistas advierten sobre los serios riesgos de utilizar el medicamento fuera de su indicación original, especialmente en personas sin un diagnóstico de diabetes o de obesidad médicamente clasificada.

Entre los riesgos y efectos secundarios que se han reportado se encuentran:

Problemas Gastrointestinales: Náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal e incluso el riesgo de inflamación del páncreas (pancreatitis).

Riesgos Graves: Posibles tumores de tiroides (incluido el cáncer, observado en estudios con animales), problemas graves de vesícula biliar y, en casos de sobredosis o uso incorrecto, problemas en la visión y riesgo de hipoglucemia (bajada peligrosa de azúcar en sangre) en personas que también usan otros medicamentos para la diabetes.

"Efecto Rebote": Una vez que se interrumpe el tratamiento, hay un alto riesgo de recuperar el peso perdido, ya que el apetito y la saciedad regresan a los niveles anteriores.

