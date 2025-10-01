¿Está vivo Juan Gabriel? Este video grabado en México revive teorías sobre el "Divo de Juárez"

Suscríbete a nuestros canales

La eterna pregunta sobre si Juan Gabriel realmente falleció en 2016 ha vuelto a encenderse. Un video filmado por turistas mexicanos en un restaurante de Sarcelles, en la región de Île-de-France a las afueras de París, muestra a un hombre cuyo parecido con el "Divo de Juárez" es tan extraordinario que ha logrado acumular más de 4.1 millones de reproducciones en TikTok en pocas horas y ha reabierto uno de los debates más persistentes en el folklore digital latinoamericano.

El video viral

El clip, compartido por el usuario Fidel Marín, captura a un hombre de cabello largo y canoso, con una chaqueta naranja y unos gestos que para miles de usuarios replican de manera impactante a los de Alberto Aguilera Valadez. La grabación, acompañada por el éxito "Querida", no muestra al hombre interactuando con los turistas, pero su físico y estilo han sido suficientes para que la especulación se dispare.

“Lo que se ve no se pregunta"

Las plataformas sociales se han inundado de reacciones creativas y nostálgicas. Los usuarios han bautizado al misterioso hombre como "Jean Gabrielle", una versión francesa del artista, mientras otros recurren al humor recordando una de sus frases más célebres: "Lo que se ve no se pregunta". No ha faltado quien exprese el deseo colectivo de que, de ser él, esté "disfrutando de su vejez, sin la presión y el agobio de los medios". Este fenómeno demuestra que, más allá de la veracidad del video, el vínculo emocional entre Juan Gabriel y su público permanece intacto casi una década después de su muerte oficial.

Los expertos opinan

El video trascendió las redes y llegó a la televisión abierta. En el programa Hoy de Televisa, las conductoras no pudieron evitar reaccionar. Martha Figueroa, quien investigó su muerte para el documental 'Divo o muerto', afirmó: "Se parece, como la última vez que lo viste más ocho años, pero sí se parece (...) los movimientos sí son como de Juanga". Andrea Legarreta coincidió y añadió que le "hubiera gustado oírlo porque la voz... en movimiento se parece más". Por su parte, Tania Rincónse mostró juguetona: "A lo mejor se anda dando la buena vida y nosotros aquí llorándole". Solo Galilea Montijo se desmarcó, opinando que, desde su perspectiva, el hombre del video no es el cantante.

Teorías de conspiración y un legado inmortal

El 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel murió oficialmente a los 66 años en Santa Mónica, California, a causa de un infarto agudo al miocardio. Sin embargo, las teorías que sugieren que fingió su muerte para retirarse de la vida pública comenzaron a circular casi de inmediato. A lo largo de los años, estas especulaciones han sido alimentadas por figuras como su propio mánager, Joaquín Muñoz, y la actriz Lucía Méndez, quien incluso aseguró haber recibido una llamada telefónica del artista. Este nuevo video de París se suma a una larga lista de supuestos avistamientos que mantienen viva la leyenda.

Aunque no existe ninguna evidencia sólida que respalde la teoría de que Juan Gabriel esté vivo, y sus seres queridos no han reaccionado al video viral, este episodio deja una verdad innegable: el "Divo de Juárez" es mucho más que un recuerdo.

