Asesinan a reconocido estilista de Ángela Aguilar: esto se sabe sobre el caso

El mundo de la belleza y el espectáculo en México está de luto. Miguel Ángel de la Mora Larios, el estilista de 28 años conocido como 'Micky' y creador de la exitosa marca 'Micky's Hair', fue asesinado a tiros la noche del lunes 29 de septiembre frente a su salón ubicado en la exclusiva avenida Presidente Masaryk, en Polanco. El ataque, confirmado por las autoridades como un "ataque directo" y no un asalto, fue perpetrado por dos hombres que llegaron en motocicleta y huyeron del lugar, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El fatal desenlace ocurrió alrededor de las 23:00 horas del 29 de septiembre, cuando Miguel de la Mora salía de su negocio, Micky's Hair Salón Masaryk. Dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron; uno de ellos bajó y le disparó por la espalda. El cuerpo del estilista, originario de Zapopan, Jalisco, fue hallado tendido en los escalones de acceso al edificio, donde paramédicos confirmaron su deceso. Mauricio Tabe, alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo, fue enfático al señalar en sus redes sociales: "Sobre el homicidio en Masaryk sabemos que NO se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo". La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) ha abierto una carpeta de investigación por homicidio doloso y, en coordinación con la SSC, analiza las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los agresores. Hasta el momento, no se han reportado detenidos.

El legado de Micky

Miguel de la Mora no era un estilista cualquiera. Con más de 12 años de experiencia profesional y 10 especializado en extensiones, había logrado posicionarse como uno de los peluqueros más cotizados de México, atendiendo a una cartera de clientas que incluía a algunas de las celebridades más importantes del momento. Su talento y dedicación lo llevaron a fundar 'Micky's Hair', un salón con sedes en Guadalajara y en la prestigiosa avenida Masaryk de la CDMX, donde era conocido por su trato personalizado y sus altos estándares de calidad.

La lista de clientas de Miguel de la Mora era un reflejo de su éxito y reputación. Entre las personalidades que recurrían a su talento para crear sus looks más icónicos se encontraban: Ángela Aguilar quien era una de sus clientas más cercanas y frecuentes, Kenia Os, María Fernanda Beltrán Figueroa, Natalia Dupeyrón, Priscila Escoto y Regina Peredo.

Amenazas previas y una despedida en redes

Este crimen ocurre en un contexto preocupante. Según reportes del periodista Carlos Jiménez, en septiembre de 2024, Miguel de la Mora había presentado una denuncia penal por los delitos de amenazas y fraude en contra de un individuo identificado como Eduardo Ederly González Martínez. El Ministerio Público impuso medidas cautelares que obligaban al señalado a abstenerse de realizar conductas de intimidación o molestia contra el estilista o su familia. Horas antes de su muerte, 'Micky' mantenía una activa presencia en Instagram, donde anunciaba citas disponibles para octubre en su sucursal de Guadalajara y promocionaba un giveaway en colaboración con la influencer Priscila Escoto. La noticia de su asesinato conmocionó a sus seguidores y clientas, quienes inundaron sus publicaciones con mensajes de condolencia y de indignación por la violencia.

Mientras las autoridades continúan con las indagatorias y la búsqueda de los responsables, el legado de Miguel de la Mora perdura en el trabajo que realizó y en la comunidad que construyó alrededor de su marca. Su historia es la de un joven emprendedor que, con talento y perseverancia, llegó a lo más alto de su profesión, una trayectoria trágicamente interrumpida por la violencia.

