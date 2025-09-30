Influencer venezolana Paola Caldera fallece en Estados Unidos: esto se sabe sobre su partida

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 30 de septiembre falleció Paola Caldera, la influencer venezolana que conmovió a miles al compartir sin filtros su batalla contra la leucemia. La joven, de apenas 30 años, se encontraba en California enfrentando las complicaciones de la enfermedad, según informó su familia a través de redes sociales.

La noticia conmovió a sus seguidores quienes tenían fe al ver la lüchå constante de la creadora de contenido que además era madre de dos niños.

De odontóloga a creadora digital

Paola tenía como profesión la odontología, pero encontró en las plataformas digitales una forma de expresarse y conectar con otros migrantes, entonces sin intención de viralizarse comenzó a compartir en su perfil de TikTok parte de su vida privada, contenido como el desayuno para sus hijos o compras en el supermercado y entrenamientos en el gym, pero de pronto sorprendió a sus seguidores al anunciar que padecía leucemia y su contenido comenzó a variar entre su rutina médica y rutina familiar.

La joven vivía en Estados Unidos junto a su esposo e hijos, su comunidad creció rápidamente gracias a su carisma y a la honestidad con la que mostraba tanto los logros como las dificultades. Sin proponérselo, se convirtió en una voz que inspiraba a otras madres y migrantes.

Una batalla compartida en primera persona

El giro más doloroso llegó a finales de 2024, cuando fue diagnosticada con leucemia linfoide.

En lugar de ocultar su estado, Paola lo convirtió en parte de su contenido: documentaba su experiencia desde hospitales, clínicas y su propio hogar.

Mostraba tratamientos, recaídas, momentos de angustia y también instantes de fe y esperanza. Esa sinceridad la hizo aún más cercana a su audiencia, que acompañó cada paso de su lucha contra la enfermedad, lo más impactante para muchos fue sin duda ver el radical cambio de la mujer que en sus inicios en la plataforma tenía un cabello largo negro y lacio y al final de sus días sufría alopecia total.

El adiós de una madre

Paola dejó dos niños pequeños, uno de 3 y otro de 8 años y a un esposo viudo. En varias publicaciones confesó que ellos eran su razón para resistir, incluso en los días más duros.

Su partida abre un vacío inmenso no solo en su familia, sino también en la comunidad digital que siguió de cerca su historia y que hoy llora su ausencia.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube