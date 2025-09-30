El sorprendente anuncio de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en redes: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron este 30 de septiembre una de las noticias más esperadas por sus seguidores: están esperando a su primer hijo juntos. La pareja, que celebró su primer aniversario de bodas en julio de este año, compartió la feliz nueva a través de un emotivo video en su cuenta de Instagram, que rápidamente se volvió viral y acumuló miles de reacciones y comentarios de felicitación.

Bajo la leyenda "Primer posteo de nosotros tres" -acompañada de un emoji de corazón blanco y un moño rosa-, el clip muestra algunos de los momentos más íntimos y emocionantes que han vivido durante este proceso, incluyendo las primeras imágenes de la ecografía y la conmovedora reacción de ambos al escuchar los latidos del corazón de su bebé.

Un guiño con historia

Paralelamente a la publicación en el feed, ambos compartieron en sus historias de Instagram una imagen de la serie animada 'Danny Phantom', un guiño que tiene un profundo significado para su relación. La imagen mostraba a los dos personajes principales, que los representan, abrazados y sonrientes frente a una cuna, siendo particularmente significativo que el personaje de Oriana aparece con las manos sobre su vientre. Este no es un detalle al azar, ya que recurrieron a esta misma serie años atrás para oficializar su romance, lo que convierte la referencia en un emotivo símbolo de la continuidad de su relación.

Los planes de paternidad de la pareja

El anuncio no llega por sorpresa, ya que Paulo Dybala había hablado con ilusión y franqueza sobre su deseo de ser padre en varias ocasiones. En una entrevista en mayo de este año, el futbolista confirmó que no solo era una ilusión, sino una búsqueda activa: "Me encantaría, sí... No, no, la verdad es que estamos buscando, estamos esperando de que llegue, sí, sí". Dybala también reveló en su momento que el plan de vida de la pareja siempre tuvo un orden claro, establecido por la propia Oriana: "Oriana desde el primer día me puso los puntos: primero nos casamos y después… Yo hubiese buscado desde el principio, pero Oriana siempre quiso que nos casemos". Previamente, en julio de 2024, el jugador ya había expresado en el podcast de su esposa, 'A Dónde Vamos Cuando Soñamos', que "siempre quise ser padre y siento que es un buen momento".

Una ola de felicitaciones

La publicación desató inmediatamente una catarata de comentarios de alegría y buenos deseos. Entre los primeros en reaccionar se encontraron figuras del mundo del deporte y el espectáculo. Rodrigo De Paul escribió: "Sííí" acompañado de emojis de corazones y caras felices, mientras que Antonela Roccuzzo también se sumó a las felicitaciones con un "me gusta". Gianina Maradona comentó: "Aia, qué hermosura. Felicitaciones" y Darío Barassi añadió emojis de corazones. La familia también expresó su júbilo; el futuro abuelo, Ova Sabatini, escribió: "¡Gracias, chicos por tanta felicidad! Los amo", y Tiziana Sabatini, hermana de Oriana, agregó: "Los amo muchoooooo soy la más feliz del mundo".

Una historia que se consolida

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se conocieron en 2018 y, tras años de noviazgo, contrajeron matrimonio el 20 de julio de 2024 en una boda celebrada en Dok Haras, Exaltación de la Cruz, que reunió a 300 invitados. La noticia del embarazo llega, por lo tanto, apenas dos meses después de su primer aniversario de bodas, marcando el inicio del capítulo más familiar en la historia de una de las parejas más queridas y seguidas de Argentina.

