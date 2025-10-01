Las reinas del drama: el historial amoroso y polémico del clan Kardashian-Jenner

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto, que el apellido Kardashian-Jenner además de ser sinónimo de moda y negocios, también es conocido por llevar una vida amorosa en el foco mediático. Desde matrimonios fugaces hasta escándalos de infidelidad a nivel mundial, las relaciones de estas celebridades han hecho crecer su imperio.

Cada una de las integrantes del clan familiar se ha visto involucrada con deportistas de élite y músicos famosos. Su vida amorosa ha sido la columna vertebral de sus programas de telerrealidad durante casi dos décadas.

Historial sentimental de cada mujer del clan Kardashian-Jenner

La matriarca, Kris Jenner, es la encargada de encabezar la lista con un historial corto pero lleno de infidelidades y transiciones de género.

Robert Kardashian (Matrimonio 1978-1991): Padre de Kourtney, Kim, Khloé y Rob. Su primer matrimonio terminó porque Kris admitió haber sido infiel con Todd Waterman, un romance que comenzó en 1989 y que se convirtió en el "mayor arrepentimiento" de su vida.

Caitlyn Jenner (Bruce Jenner) (Matrimonio 1991-2015): Con quien tuvo a Kendall y Kylie. El matrimonio finalizó debido a problemas más grandes dentro de su relación, y no a la identidad de género de Bruce, ya que se separaron en 2013 y se divorciaron en 2014, mientras que él hizo pública su transición de género y nuevo nombre en 2015, después del divorcio.

Corey Gamble (Pareja desde 2014): Su actual pareja, un ejecutivo de negocios, quien mantiene un perfil bajo en comparación con las parejas de sus hijas, aunque su presencia es constante en los programas familiares.

Kourtney Kardashian (46 años), ha tenido una de las relaciones más duradera.

Scott Disick (Relación 2006-2015): A pesar de tener tres hijos ( Mason, Penelope, Reign ), su relación fue una montaña rusa de peleas, rupturas y reconciliaciones televisadas, alimentadas por los problemas de adicción y la inmadurez de Scott. Tras la separación, el drama continuó por años debido a la coparentalidad.

Travis Barker (Matrimonio desde 2022): La relación con el músico, apodada "Kravis", generó gran revuelo por su extrema exhibición de afecto en público y redes sociales, marcando un cambio radical en la personalidad de Kourtney.

Kim Kardashian (45 años), protagoniza el historial amoroso más largo y variado, con tres matrimonios y relaciones de alto perfil.

Damon Thomas (Matrimonio 2000-2003): Su primer esposo. Kim confesó años después que se casó drogada con éxtasis, calificando la unión de "injusta e inapropiada".

Ray J (Relación 2003-2006): El romance de tres años culminó en la filtración del vídeo sexual en 2007 , el escándalo que, paradójicamente, la catapultó a la fama mundial.

Kris Humphries (Matrimonio de 72 Días): Se casaron en agosto de 2011, en una ceremonia televisada. El divorcio, solicitado solo 72 días después, generó una inmensa polémica sobre si el matrimonio fue un truco publicitario para el reality show .

Kanye West (Matrimonio 2014-2021): Su relación con el rapero fue un fenómeno cultural, con cuatro hijos (North, Saint, Chicago, Psalm) y un impacto masivo en moda y negocios. Su divorcio se volvió turbulento, con ataques públicos de Kanye a Kim y a su posterior pareja, el comediante Pete Davidson.

Khloé Kardashian (41 años), experimentó las relaciones más difíciles y llenas de escándalos de infidelidad, principalmente con jugadores de la NBA.

Lamar Odom (Matrimonio 2009-2016): Lamar y Khloé se casaron un mes después de conocerse, en una boda que sorprendió a todos. El drama escaló con las infidelidades del baloncestista y sus problemas de adicción, que la llevaron a paralizar el divorcio en 2015 después de que Lamar cayera en coma.

Tristan Thompson (Relación intermitente 2016-2022): Su relación con el también jugador de la NBA produjo dos hijos (True, Tatum), pero estuvo marcada por una serie de infidelidades públicas y vergonzosas de Tristan. La polémica alcanzó su punto máximo en 2019, cuando se reveló un affaire con Jordyn Woods, ex mejor amiga de Kylie Jenner, y en 2021, al tener un hijo con otra mujer mientras estaba con Khloé.

Kendall Jenner (29 años), es la hermana que prefiere la privacidad. Su patrón es claro: una predilección por jugadores de la NBA, pero sin el drama público de sus hermanas.

Mantuvo romances con varias estrellas de la NBA, incluyendo a Blake Griffin y Ben Simmons, y tuvo una relación estable con Devin Booker. A diferencia de sus hermanas, Kendall mantuvo su vida amorosa notablemente más discreta, minimizando las polémicas y confirmando raramente sus relaciones. Su noviazgo con el cantante Bad Bunny en 2023 rompió ligeramente el patrón deportivo.

Kylie Jenner (28 años), la menor del clan es la que lleva relaciones más recientes, definiéndose por su vida familiar con raperos de éxito.

Tyga (Relación 2014-2017): Esta relación desató polémica porque comenzó cuando Kylie era menor de edad, a pesar de que la hicieron oficial al cumplir los 18.

Travis Scott (Relación intermitente 2017-2023): Con el rapero, Kylie tuvo a sus dos hijos ( Stormi, Aire ). Su relación siempre fue muy enigmática, con rupturas silenciosas y reconciliaciones privadas.

Timothée Chalamet (Actual): Su inesperado romance con el aclamado actor generó una gran conversación pública debido a la diferencia en sus círculos de fama.

Cabe desatacar, que el historial de parejas del clan Kardashian-Jenner no es solo un registro de relaciones personales; es un pilar fundamental en la construcción de su marca.

Recordemos que estas mujeres han convertido el drama sentimental —marcado por bodas relámpago, infidelidades impactantes y affaires con celebridades deportivas y musicales de élite— en un contenido valioso y en una fuente inagotable de conversación global.

