La NFL apuesta por Bad Bunny: así será el espectáculo más grande del Super Bowl 2026

La NFL confirmó que Bad Bunny será la estrella del show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, hogar de los San Francisco 49ers. El evento es considerado uno de los programas televisivos más vistos del mundo, y la expectativa por la participación del artista puertorriqueño ya rompe récords.

El espectáculo será producido por Roc Nation, la compañía de entretenimiento de Jay-Z, en alianza con Apple Music. Según los organizadores, la producción combinará música, cultura y espectáculo, buscando un evento que trascienda lo deportivo y se convierta en un momento histórico de la cultura latina.

Un medio tiempo con impacto cultural

Jay-Z, productor ejecutivo del show, destacó el valor de la participación de Bad Bunny: “Lo que ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es inspirador. Nos sentimos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo”. El productor promete un espectáculo que no solo entretenga, sino que también celebre la identidad y la historia de la comunidad latina.

El show naturalmente dura entre 12 y 15 minutos, pero aún no se tiene la lista exacta de canciones que interpretará el artista, los productores aseguran que el evento destacará lo mejor del repertorio de Bad Bunny, incluyendo algunos de sus mayores éxitos a nivel mundial.

Prevención y decisiones estratégicas

La participación de Bad Bunny llega después de un periodo en que el artista evitó incluir a Estados Unidos en su gira mundial debido a preocupaciones relacionadas con redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La NFL y Roc Nation han trabajado con el cantante para garantizar que su regreso al país sea seguro y memorable, sin que la logística del evento afecte a sus fanáticos.

En una video reciente, Bad Bunny expresó que su participación en el Super Bowl es un homenaje a su cultura y a quienes lo han apoyado desde sus inicios. El espectáculo no será solo un show musical, sino también un símbolo de representación y orgullo latino en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento global.

Producción a gran escala y expectativas globales

El evento será transmitido por NBC y contará con la producción de Hamish Hamilton, reconocido director de espectáculos de gran formato. Los organizadores destacan que cada detalle, desde la escenografía hasta la iluminación y los efectos visuales, está diseñado para que el show se convierta en un referente cultural y mediático.

Con más de tres premios Grammy, 12 Grammy Latinos y una trayectoria que ha colocado la música en español en la cima del mercado global, Bad Bunny llega al Super Bowl con una presencia consolidada y una promesa de espectáculo que puede redefinir lo que significa un show de medio tiempo.

Cuenta regresiva para el show más esperado

El espectáculo promete combinar música, cultura y espectáculo visual, consolidando la figura de Bad Bunny como uno de los artistas latinos más influyentes de la historia reciente.

El Super Bowl no será solo un evento deportivo ese día: será un escenario donde la música latina, la creatividad y la historia cultural tendrán un espacio gigante, con Bad Bunny al frente de un show que promete ser recordado durante años.

