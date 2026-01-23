¿Quién es Filomena?: la inesperada acompañante de un migrante en su camino de regreso a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Un migrante venezolano, quien se identificó como Luis Miguel, emprendió su viaje de regreso desde México hacia Venezuela, en una complicada ruta por tierra, la cual realiza acompañado por “Filomena”, una patita de tres años.

El venezolano y su compañera llegaron a Panamá para esperar juntos una embarcación humanitaria, la cual los llevaría por mar a Colombia, en su camino de vuelta hacia el sur del continente.

De acuerdo con EFE, Luis Miguel, quien no reveló su apellido es conocido por la gente como “Pato”. El inmigrante se encuentra en la población portuaria de Miramar desde donde esperan los migrantes una embarcación en su camino de regreso a Suramérica.

No quiso matar a la pata

Explicó que conoció a la pata en un trabajo que tuvo en México, cuando el animal tenía apenas seis meses. Los siguientes tres años, se encariño con ella, hasta que el patrón que tenía se la regaló.

“Yo veía que la soltaba y corría para donde estaba yo. Le daba comida y así a diario, como hasta por un año, y ya después el señor decidió que, si la quería, porque no tenían tiempo para ella, pues. Y yo le dije que sí. Después me dijo que si la quería matar. Y le dije que sí, que yo sabía matar a los animales”, relató Luis Miguel.

Pero cuando llegó el momento de sacrificarla, el venezolano no se atrevió. “En el momento que yo agarré, que abrí la puertica, ella salió corriendo donde estaba yo. Yo le dije al señor que no, que no la iba a matar. Que me iba a quedar con la pata”.

Después a Filomena se la llevaba a diario a su casa y al trabajo en México, hasta que decidió que lo acompañara en su camino de regreso a Venezuela.

Una travesía con su compañera Filomena

Sin papeles sanitarios del animal y permisos, enfrentó percances durante la ruta, para el transporte en autobús, incluso con la policía, que llegó a arrestarlo en Guatemala.

“Estuvimos presos, nos dejaron presos en Guatemala. Nos tuvieron ahí por no tener los papeles pues. Y decidí caminar, atravesar el país a pie, para no tener inconveniente con los buses ni con los policías. Y bueno, esa es la historia del patico”, afirmó Luis Miguel.

Filomena presenta una herida en una de sus patas y cojea. Al parecer, un perro la mordió, casi no puede caminar.

“Que se le componga la patica rápido, me siento mal porque está así. Ha venido caminando conmigo y casualmente aquí se me le vino. Y me ha pesado, ¿me entendés? Ha estado conmigo en todas” expresó el venezolano.

