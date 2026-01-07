Horario de atención en el consulado de Venezuela en Bogotá: apostillas, registro y visas

Suscríbete a nuestros canales

Para realizar trámites en el Consulado de Venezuela en Bogotá (ubicado en la Carrera 11 Nº 87-51, Piso 5), es fundamental tener en cuenta que la mayoría de los servicios requieren gestión previa a través de portales web oficiales.

A continuación, los detalles sobre horarios y procedimientos para los trámites en el Consulado

Esta oficina, tiene un horario de atención de lunes a viernes.

Citas de pasaporte

De 9 am a 12:30 y de 2 a 4 pm

Citas de apostillas

9 am a 12:30 pm

Trámites de Registro Civil

De 9 am a 12:30 pm.

Trámites de visas

9 am a 12:00 pm

Información y asesoría

10 am a 12:30 pm.

Actualización de correo Saime

2 pm a 4 pm

Registro de Apostillas, pasaportes, visas y trámites

2 pm a 4 pm.

