Horario de atención en el consulado de Venezuela en Bogotá: apostillas, registro y visas

Por Yasmely Saltos
Martes, 06 de enero de 2026 a las 11:55 pm
Para realizar trámites en el Consulado de Venezuela en Bogotá (ubicado en la Carrera 11 Nº 87-51, Piso 5), es fundamental tener en cuenta que la mayoría de los servicios requieren gestión previa a través de portales web oficiales.

A continuación, los detalles sobre horarios y procedimientos para los trámites en el Consulado  

Esta oficina, tiene un horario de atención  de lunes a viernes.

  • Citas de pasaporte

De 9 am a 12:30  y de 2 a 4 pm

  • Citas de apostillas

9 am a 12:30 pm

  • Trámites de Registro Civil

De 9 am a 12:30 pm.

  • Trámites de visas

9 am a 12:00 pm

  • Información y asesoría

10 am a 12:30 pm.

  • Actualización de correo Saime

2 pm a 4 pm

  • Registro de Apostillas, pasaportes, visas y trámites

2 pm a 4 pm.

 

 

 

