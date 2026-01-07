Horario de atención en el consulado de Venezuela en Bogotá: apostillas, registro y visas

Para realizar trámites en el Consulado de Venezuela en Bogotá (ubicado en la Carrera 11 Nº 87-51, Piso 5), es fundamental tener en cuenta que la mayoría de los servicios requieren gestión previa a través de portales web oficiales.
A continuación, los detalles sobre horarios y procedimientos para los trámites en el Consulado
Esta oficina, tiene un horario de atención de lunes a viernes.
- Citas de pasaporte
De 9 am a 12:30 y de 2 a 4 pm
- Citas de apostillas
9 am a 12:30 pm
- Trámites de Registro Civil
De 9 am a 12:30 pm.
- Trámites de visas
9 am a 12:00 pm
- Información y asesoría
10 am a 12:30 pm.
- Actualización de correo Saime
2 pm a 4 pm
- Registro de Apostillas, pasaportes, visas y trámites
2 pm a 4 pm.
