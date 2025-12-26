Reprograman vuelos de repatriación de venezolanos: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

El cronograma de repatriación de ciudadanos venezolanos desde Panamá sufrió un revés administrativo tras la suspensión del primer vuelo.

Según se pudo conocer, la medida tuvo que ver con la falta de formalización de permisos por parte de Venezuela.

Reprograman vuelos de repatriación de venezolanos

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, informó que la operación se encuentra a la espera de las autorizaciones de sobrevuelo y aterrizaje necesarias para cumplir con los acuerdos consulares establecidos entre ambas naciones, reseñó en su portal web Crítica.

"Estamos solicitando que se cumpla con esto, ya que forma parte de los acuerdos dentro del marco de las relaciones consulares", enfatizó el diplomático durante una entrevista.

Se debe recordar que, el pasado 18 de diciembre de 2025, el gobierno de Panamá confirmó el primer vuelo directo hacia Caracas, como parte del plan de repatriación.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que en este viaje regresarían 70 venezolanos que decidieron acogerse al programa de retorno voluntario.

En este trayecto, el gobierno panameño suma 60 vuelos de repatriación, destacando que ahora el proceso es más sencillo al no tener que pasar obligatoriamente por Colombia para enviar a los migrantes a su país.

Hasta el momento, se han completado con éxito 59 vuelos de repatriación, beneficiando principalmente a migrantes que ingresaron a través de la selva del Darién.

