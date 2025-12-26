Dura realidad: 96 de cada 100 venezolanos pobres en Perú trabajan en la informalidad

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares dirigida a la Población Venezolana 2024.

El estudio, respaldado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Banco Mundial, revela una compleja situación económica para los migrantes en el país andino.

La encuesta se ejecutó entre los meses de agosto y noviembre de 2024 en las ciudades de Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Ica, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, Piura, Trujillo y Tumbes.

96 de cada 100 venezolanos pobres en Perú trabajan en la informalidad

El 28,1% de los venezolanos en Perú se encuentra debajo de la línea de pobreza, lo que significa que sus ingresos no cubren la canasta básica.

Sin embargo, el dato más alarmante es que otro 33,7% está en situación de vulnerabilidad, con un riesgo inminente de caer en pobreza ante cualquier imprevisto como enfermedad o pérdida de empleo.

De acuerdo con el reporte, el ingreso promedio mensual de un venezolano en Perú es de apenas 956 soles (unos 250 dólares aproximadamente), siendo más bajo en Lima (930 soles).

Además, se revela que el 95,9% de los venezolanos en condición de pobreza trabajan de manera informal, principalmente en el sector servicios (40%) y comercio (27%).

Por otra parte, el 95,9% vive en inmuebles alquilados y el 32,3% de quienes son pobres sufren de hacinamiento.

El fenómeno de las remesas

A pesar de que el gasto por persona de los venezolanos (823 soles) es 16,9% menor al de los peruanos, la solidaridad familiar persiste.

44 de cada 100 hogares envían dinero a sus familiares en Venezuela.

El envío promedio mensual es de 199 soles (unos 52 dólares).

Un dato positivo es la regularización: la población con residencia vigente subió del 33,7% al 61,0% en solo dos años, reduciendo la cifra de indocumentados al 13,9%.

Para acceder a la publicación, ingrese a: https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/7528765-pobreza-monetaria-de-la-poblacion-venezolana-en-las-ciudades-de-estudio-2024.

