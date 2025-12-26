Suspensión de green cards en EEUU: ¿Qué consecuencias trae esta medida a los migrantes?

Suscríbete a nuestros canales

A casi una semana de conocerse la orden del gobierno de Donald Trump de suspender inmediatamente del programa de lotería de visas de diversidad, el cual otorga anualmente cerca de 50,000 green cards, muchas dudas y cuestionamientos han surgido, desde las causas hasta las consecuencias de esta medida.

La la orden se tomó tras los hechos violentos registrados en la Universidad de Brown, protagonizados por un beneficiario de este sistema. La orden administrativa se fundamenta en la vinculación de un ciudadano portugués con múltiples crímenes recientes:

En consecuencia, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la pausa del programa DV1 bajo órdenes directas de la presidencia.

Bajo la dirección del presidente Trump, estoy instruyendo de inmediato a USCIS a pausar el programa DV1 para asegurar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este programa desastroso”, señaló Noem la semana pasada.

Situación de los solicitantes y el proceso migratorio

La abogada Elizabeth Shaw declaró al medio GBH News que la interrupción del programa afectará a millones de personas que utilizan este método por no contar con patrocinadores laborales o familiares.

La medida deja a “potencialmente miles de personas que ahora están en limbo, sin saber si su estatus continuará procesándose ni si se les permitirá venir a Estados Unidos”, señaló la experta.

En el proceso más reciente participaron casi 20 millones de personas para un cupo máximo de 55,000 visas. Asimismo, los ganadores deben superar controles de antecedentes, exámenes médicos y entrevistas consulares antes de ingresar al país.

¿Qué dicen los expertos legales?

Entretanto, el abogado de Worcester, David Keller, cuestionó la decisión del gobierno estadounidense: “Pero el programa de diversidad no causó la tragedia, y suspenderlo no la habría prevenido. Este es uno de esos casos en los que siento que esta administración está usando el miedo para promover sus políticas migratorias”.

La especialista indicó que los tiroteos masivos en el país no son cometidos mayoritariamente por inmigrantes, señalando que no existe una relación lógica entre el método de ingreso y la conducta criminal posterior.

