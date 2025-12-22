¡Drama migratorio en Navidad! El extraño caso de la mujer que suplica ser deportada y el ICE no la libera

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer originaria de Lituania permanece retenida por autoridades migratorias de Estados Unidos pese a no oponerse a su expulsión del país. Su prometido estadounidense denuncia la falta de avances en el proceso, que ya supera los 10 meses de duración.

La situación resalta demoras en el manejo de casos de deportación voluntaria.

La afectada ingresó al país en 2009 bajo un programa de exención de visa y decidió quedarse sin autorización legal. Carece de antecedentes penales y posee un pasaporte válido de su nación de origen, lo que facilita su retorno según expertos en migración.

Su pareja ha invertido miles de dólares en honorarios legales y comunicaciones con el centro de detención.

Antecedentes de la Retención

La mujer conoció a su prometido, un residente de Filadelfia, a través de una aplicación de citas en 2024. Tras varios meses de relación, agentes la detuvieron en febrero de 2025 en el aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, al regresar de unas vacaciones. Un juez migratorio emitió una orden final de deportación en junio, y ella entregó su pasaporte para agilizar el proceso.

El prometido expresó: "Ha perdido esencialmente un año de su vida, ¿para qué?" y agregó que "se está desmoronando ahí dentro".

El prometido calcula gastos superiores a 30.000 dólares en abogados, llamadas telefónicas y suministros para el centro de detención.

La mujer, de 38 años y exjugadora competitiva de billar en Nueva Jersey, enfrenta restricciones en su rutina diaria, como limitado acceso al exterior. Han explorado opciones como parole humanitario, sin éxito hasta ahora.

Desde el centro, ella preguntó por teléfono: "¿Es solo un error cruel? ¿Han perdido mi archivo?" Su pareja afirmó: "Antes de que todo esto pasara, sabía que quería estar con ella".

Revelación del Caso

El caso se ubica en el Richwood Correctional Center, en Richwood, Luisiana. La demora se atribuye a una posible inclusión en una demanda colectiva, según el Departamento de Seguridad Nacional, aunque no se detalla el litigio ni se permitió optar por no participar.

Este 21 de diciembre marca 180 días desde la orden de deportación, abriendo la vía a una petición de habeas corpus para revisar la legalidad de la retención.

Ella ha solicitado comprar su propio boleto de regreso a Lituania, pero el proceso no avanza. Vesiolko reflexionó: "Si ese es el precio que pago por estar con el amor de mi vida, puedo pagarlo".

