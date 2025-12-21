Nuevo incidente del ICE en Florida: este error que casi causa la deportación de un mexicano a Guatemala

Suscríbete a nuestros canales

Un error en el registro migratorio de un inmigrante mexicano ha provocado dos intentos de enviarlo a Guatemala, pese a pruebas de su nacionalidad.

La familia del trabajador de la construcción denunció irregularidades en el manejo de su caso por parte de autoridades migratorias. Según relatos de sus parientes, el detenido se enfrenta a traslados repetidos hacia vuelos de deportación destinados a un destino equivocado.

Este tipo de situaciones genera preocupación entre allegados que buscan correcciones en la información personal registrada. Los familiares han grabado testimonios donde se detalla cómo el afectado alertó sobre la discrepancia en su documentación.

El hombre fue arrestado el 2 de diciembre por un agente de la Oficina del Sheriff del condado Pinellas. La detención ocurrió mientras regresaba del trabajo en una camioneta con parabrisas roto, junto a dos compañeros. Posteriormente, pasó a custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Pruebas presentadas y respuesta de ICE

Las autoridades han intentado enviarlo a Guatemala en dos ocasiones, a pesar de que es ciudadano mexicano. Su cuñada, María Ibarra, relató que el detenido advirtió a los agentes sobre el error en su información personal al ser transferido desde la cárcel del condado Pinellas.

Desde un centro de detención en Luisiana, ha sido llevado hasta el área de aviones de deportación y luego regresó.

La familia afirma que ha demostrado su nacionalidad mexicana con el número de su pasaporte. Sin embargo, la falta del documento físico en el centro complica la actualización del registro. J

osé Ibarra no aparece en el sistema público de localización de ICE, y el organismo no ha respondido a solicitudes de este medio con una copia del pasaporte.

