Consulado de Guatemala en Carolina del Norte ofrece servicios sin cita: lo que debes saber

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) de Guatemala ha hecho un anuncio importante: van a ampliar la atención a sus compatriotas en Estados Unidos.

Esta medida busca reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso a documentos esenciales.

Así que, varios consulados de Guatemala estarán atendiendo sin necesidad de cita el sábado, o con horarios más flexibles, como parte de las jornadas especiales conocidas como "Sábados Consulares".

Esta iniciativa es parte del compromiso del Gobierno de acercar los servicios a la comunidad guatemalteca en el extranjero.

Consulados de Guatemala implementan modalidad sin cita

Desde junio de 2025, el Minex oficializó que 21 consulados de Guatemala en Estados Unidos ahora brindan atención con o sin cita programada.

Esta importante flexibilización del sistema de citas permite a los guatemaltecos que trabajan durante la semana acceder a servicios cruciales en horarios extendidos o durante los fines de semana.

Las sedes que adoptaron esta modalidad de atención ampliada y flexible se encuentran en ciudades clave de Estados Unidos como Miami y Lake Worth, Florida, y Riverhead, Nueva York, Raleigh, Carolina del Norte, entre otras.

El objetivo principal de esta iniciativa, según las autoridades, es agilizar trámites como la emisión de pasaportes, Documentos Personales de Identificación (DPI) y la Tarjeta de Identificación Consular Guatemalteca (TICG).

Muchos guatemaltecos migrantes requieren estos documentos para trámites legales, laborales o migratorios, por lo que la apertura sabatina y la atención sin cita previa representan un alivio considerable para miles de familias.

Consulados móviles de Guatemala se mantienen

Además de ofrecer atención flexible en sus 21 sedes permanentes, el MINEX también cuenta con un programa de Consulados Móviles y Sábados Consulares.

Estas jornadas especiales se llevan a cabo de manera periódica en varias ciudades y estados de Estados Unidos donde hay una gran cantidad de guatemaltecos, pero no hay una sede consular permanente.

Durante los Sábados Consulares, los equipos diplomáticos y administrativos se trasladan para brindar atención presencial y directa, gestionando documentos en el mismo lugar y, en muchas ocasiones, sin necesidad de cita para ciertos servicios o siguiendo un horario específico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores anima a la comunidad a consultar los canales oficiales de cada consulado (como sus sitios web y redes sociales) para confirmar las fechas, horarios y requisitos específicos para la atención de los sábados o la modalidad sin cita, ya que la disponibilidad y capacidad de atención pueden variar según la sede y la jornada.

La Cancillería guatemalteca reitera que los servicios consulares son gratuitos y hace un llamado a los connacionales para que eviten el uso de tramitadores externos y utilicen el sistema de citas oficial cuando sea necesario, garantizando así la transparencia y eficiencia en el proceso.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube