¿Celebras Halloween? Estas cadenas en EEUU regalan comida y activan promociones limitadas que no puedes perder

Halloween no solo se celebra con disfraces y dulces. Este año, las principales cadenas de comida rápida y restaurantes en Estados Unidos lanzaron promociones irresistibles para festejar con sabor.

Según Fox, desde hamburguesas temáticas hasta donas decoradas, las marcas buscan atraer a los fanáticos con regalos, combos especiales y descuentos por tiempo limitado.

Halloween activa promociones en Burger King, Chipotle y Moe’s

Burger King presenta su primer Menú Monstruoso, disponible en restaurantes participantes de EEUU. La propuesta incluye la Whopper Jack-O-Lantern, servida en pan naranja con decoración de calabaza.

También ofrece los Nuggets Vampire, con forma de colmillos y murciélagos, y las Papas Fritas Momia, cubiertas con mozzarella. El postre estrella es el Sundae Franken-Candy, con sirope y dulces de colores.

Además, los clientes pueden adquirir coronas coleccionables, baldes temáticos y otros artículos de edición especial en locales seleccionados.

Por su parte, Chipotle revive su tradicional Boorito, que cumple 25 años. El 31 de octubre, los miembros de Chipotle Rewards que escaneen su tarjeta en caja entre las 3:00 p. m. y el cierre recibirán un plato principal por solo $6.

Moe’s Southwest Grill se suma con una promoción 2x1 en platos principales válida el 31 de octubre y el 1 de noviembre. La oferta aplica en restaurantes participantes y excluye tacos individuales, menús infantiles y kits de comida.

Donas temáticas y regalos en Krispy Kreme

Krispy Kreme lanza su colección “Truco o Trato”, con cuatro donas decoradas en caja festiva. Además, ofrece una docena de donas Original Glazed por solo $2 con la compra de otra docena a precio regular.

La promoción estará activa del 17 al 19 y del 24 al 26 de octubre. Los clientes deben usar el código SCARYGOOD en tienda, autoservicio o pedidos en línea.

El 25 y el 31 de octubre, quienes visiten los locales disfrazados recibirán una dona gratis, clásica o Original Glazed®, en los restaurantes participantes.

Shake Shack y Outback también se suman a la celebración

Shake Shack ofrece un 2x1 en la Double ShackBurger del 22 al 31 de octubre. Esta hamburguesa incluye dos carnes Angus, queso americano, vegetales frescos y la icónica ShackSauce.

Outback Steakhouse celebra Halloween con una comida infantil gratis el 31 de octubre. La oferta aplica en restaurantes participantes y busca atraer a familias durante la festividad.

