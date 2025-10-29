Walmart lanza nueva estrategia de ofertas este Black Friday: cinco productos estrella y sus precios

Suscríbete a nuestros canales

Walmart reveló sus productos estrella para la fecha de ofertas más esperada, prometiendo a los consumidores la oportunidad de adquirir regalos o darse un gusto personal, bajo su lema de campaña "WhoKnewVille".

La cadena minorista aseguró que este año ofrecerá sus mayores ahorros, consolidando a noviembre como el mes favorito para cazar las mejores oportunidades, informó El Tiempo.

Con esta ambiciosa estrategia de descuentos, la empresa busca garantizar que miles de productos clave, desde tecnología de punta hasta artículos de moda y hogar, estén disponibles a precios muy bajos.

¿Qué es y por qué se celebra el Black Friday?

El Black Friday (Viernes Negro) es la jornada que marca el inicio oficial de la temporada de compras navideñas en EEUU. Se celebra anualmente el día después del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), que tiene lugar el cuarto jueves de noviembre.

Este evento se ha convertido en un fenómeno de consumo global, caracterizado por las grandes rebajas y descuentos que ofrecen los minoristas.

La expresión "Black Friday" se popularizó en la ciudad de Filadelfia en la década de 1960 para describir el caos y el tráfico generados por la gran afluencia de gente que salía a comprar después del festivo.

Con el tiempo, se popularizó otra explicación más optimista, refiriéndose a que, gracias a las enormes ventas, las cuentas de los comercios minoristas pasaban de estar en "números rojos" (pérdidas) a "números negros" (ganancias).

Primer asalto de ofertas: mediados de noviembre

El primer gran evento de descuentos del Black Friday se llevará a cabo entre el 14 y el 16 de noviembre. Las promociones estarán activas tanto en línea como en las tiendas físicas de la minorista.

Los suscriptores del programa Walmart+ serán los primeros en acceder a las promociones. Para el inicio de la campaña, estos miembros disfrutarán de un acceso anticipado de cinco horas a las ofertas web, que comenzará a las 7:00 P.M. (hora del este) del 13 de noviembre.

Segunda oportunidad: el gran Black Friday

El segundo bloque de descuentos, titulado "Ofertas de Black Friday, segunda oportunidad", se desarrollará en dos fases:

Las ofertas estarán disponibles exclusivamente en línea del 25 al 27 de noviembre .

. Posteriormente, del 28 al 30 de noviembre, las promociones podrán encontrarse tanto en tiendas como en la plataforma en línea.

Al igual que en el primer evento, los miembros de Walmart+ tendrán una ventaja de cinco horas para acceder a las ofertas en línea, a partir de las 7:00 P.M. (hora del este) del 24 de noviembre.

La cadena minorista también anunció su tradicional Cyber Monday, concentrando ofertas únicamente en línea para el 1 de diciembre. Una vez más, los miembros de Walmart+ podrán iniciar sus compras cinco horas antes, desde las 7:00 P.M. (hora del este) del 30 de noviembre.

¿Cuáles son los productos en oferta de Walmart?

Walmart adelantó que habrá sustanciales reducciones en categorías clave como juguetería, electrónica, moda, belleza y artículos para el hogar.

Entre los descuentos más destacados para el evento inicial (14-16 de noviembre) se encuentran:

Televisor TCL QLED 4K Google TV de 98”: Su precio caerá de $1,798 a $998.

Aspiradora Dyson V12 Detect Slim inalámbrica: Disponible por $399.99, frente a su precio original de $729.

Perfume Calvin Klein Obsession 3: Pasará de $97 a tan solo $31.50.

Peinador L'ange: Una rebaja de $119 a $48.30.

Jeans Levi's Signature para hombre y mujer: Su precio bajará de $24.98 a $15.

