Estos estados de EEUU entregarán cheques de estímulo durante noviembre: ¿de cuánto?

A medida que se acerca el final de 2025, el panorama de la asistencia económica en Estados Unidos se enfoca en las iniciativas estatales.

Si bien el gobierno federal no emitió nuevos cheques de estímulo, diversas administraciones estatales implementan programas de ayuda directa para sus residentes.

Estos pagos, que no provienen de fondos federales, buscan proporcionar un alivio financiero a los contribuyentes. Especialmente frente a la persistente elevada inflación que afecta la economía después de la pandemia de COVID-19 según informa Solo Dinero.

Durante noviembre se realizarán desembolsos de estos pagos de reembolsos por inflación, programas de ingresos garantizados o distribuciones de ganancias provenientes de recursos naturales.

Para los residentes elegibles, es importante saber que la recepción de estos fondos ocurre de manera automática. Las personas que cumplen con los requisitos específicos de cada programa reciben el beneficio sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿Cuáles estados pagarán cheques?

Nueva York (Cheque de estímulo por inflación)

El estado, bajo la iniciativa de la gobernadora Kathy Hochul, entrega cheques de reembolso por inflación que alcanzan hasta los $400 dólares.

Los pagos buscan compensar a los residentes por el aumento en los impuestos sobre las ventas. Los beneficiarios deben haber presentado el Formulario IT-201 (Declaración de Impuesto sobre la Renta de Residentes).

También deben haber reportado ingresos dentro de los umbrales de calificación y no haber sido declarados como dependientes en la declaración de otra persona. Los envíos, iniciados en septiembre, continúan durante todo el año.

Alaska (Dividendo del Fondo Permanente)

Alaska mantiene un programa de estímulo permanente, el Dividendo del Fondo Permanente (PFD), que distribuye entre sus residentes las ganancias mineras y energéticas, un mandato legal en el estado.

El monto actual para 2025 es de $1 000 dólares. Los requisitos de residencia incluyen haber vivido en Alaska durante todo el año calendario 2024. También tener la intención de permanecer en el estado, no tener doble residencia y no tener condenas ni ser exconvicto.

Sacramento, California (Programa Piloto Family First)

Este programa de ingresos garantizados (FFESP) ofrece pagos mensuales de $725 dólares durante un año.

Está destinado a familias de bajos ingresos con niños pequeños de cero a cinco años que residan en códigos postales específicos (95815, 95821, 95823, 95825, 95828 o 95838) y cuyo ingreso anual no exceda el 200% del nivel federal de pobreza.

El solicitante debe ser padre, tutor o guarda legal de al menos un niño en ese rango de edad que viva con él la mitad del tiempo.

Los pagos, desde reembolsos por impuestos hasta ingresos garantizados, representan un apoyo económico tangible para miles de familias a medida que concluye el año.

