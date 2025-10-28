Alcoholismo en Illinois: en estos lugares puedes obtener ayuda gratuita para rehabilitarte

Suscríbete a nuestros canales

El alcoholismo en Estados Unidos (EEUU) es una adicción que sigue causando gran preocupación, en Illinois en un problema de salud pública que está afectando a la juventud, conozca las cifras más actuales y dónde obtener ayuda gratis o a bajo costo.

En Illinois, los datos más recientes provienen de la Encuesta de la Juventud de Illinois (Illinois Youth Survey - IYS) de 2024, mostró tendencias preocupantes entre los adolescentes.

El consumo de alcohol entre adolescentes de Illinois fue casi el doble del promedio nacional:

Un 13.7% de los estudiantes de Illinois informaron haber consumido alcohol en los 30 días previos a la encuesta, en comparación con el 6.9% a nivel nacional.

Por otra parte, un porcentaje de adolescentes reportó consumo excesivo de alcohol (binge drinking):

12º grado (Seniors de High School): 8%

10º grado (Sophomores): 4%

8º grado: 1%

Además, la encuesta de 2024 identificó una tendencia preocupante en la obtención de alcohol a través de servicios de entrega a domicilio entre los adolescentes.

Cifras de 2025 (Estimación): Illinois registra un estimado de 5,151 muertes por abuso excesivo de alcohol en 2025 (proyección NCDAS basada en datos estatales).

Conozca dónde puede obtener ayuda si reside en Illinois

Aquí están algunos de los principales recursos y tipos de servicios que se ofrecen en Illinois, con énfasis en opciones gratuitas y confidenciales:

Línea de Ayuda de Illinois (Illinois Helpline):

Es un recurso clave a nivel estatal, ofrece apoyo confidencial y gratuito las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

Proporciona información, apoyo emocional, y derivaciones a servicios de tratamiento y recuperación de sustancias (incluyendo el alcoholismo) en Illinois, con o sin seguro médico.

- Contacto: puedes llamar al 833-234-6343, enviar un mensaje de texto con la palabra "HELP" al 833234, o chatear en línea en su sitio web.

División de Alcoholismo y Abuso de Substancias (DASA) del Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS):

Este sistema proporciona la evaluación, diagnóstico, intervención, tratamiento, rehabilitación y apoyo para la recuperación para personas con abuso de alcohol y otras drogas.

Los servicios de tratamiento se proporcionan a través de una red de proveedores comunitarios y pueden incluir desintoxicación, intervención temprana, consejería ambulatoria, de bajo costo o gratuita para quienes califican, y apoyo para la recuperación.

Otras opciones de ayuda local y nacional

Grupos de Apoyo Mutuo (Gratuitos):

- Alcohólicos Anónimos (A.A.): Ofrecen reuniones gratuitas y confidenciales basadas en el programa de los 12 pasos para personas que desean dejar de beber.

- Al-Anon/Alateen: Son grupos de apoyo gratuitos para familiares y amigos de personas con problemas de alcoholismo.

- SMART Recovery: Es un grupo de autoayuda que utiliza un enfoque basado en la ciencia para ayudar a las personas a recuperarse de la adicción. A menudo son gratuitos o de bajo costo.

Algunos centros de salud, como el Mile Square Health Center (UI Health) o el Pilsen Wellness Center y otros financiados por el estado, ofrecen servicios de salud conductual y trastornos por consumo de sustancias.

Pueden brindar servicios de consejería y tratamiento, y a menudo utilizan un sistema de escala móvil de tarifas, basado en el ingreso, lo que puede resultar en servicios gratuitos o de muy bajo costo para personas sin seguro o con bajos ingresos.

Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA (Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias):

Ofrece asistencia gratuita y confidencial 24/7 con remisión a tratamiento y a información.

- Contacto: 1-800-662-HELP (4357) (presione 2 para español).

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube