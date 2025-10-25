Black Friday 2025 en EEUU: las mejores estrategias para cazar descuentos, esto recomienda la IA Gemini

Suscríbete a nuestros canales

El Black Friday, conocido como el “Viernes Negro”, es un evento comercial anual que se celebra en Estados Unidos (EEUU) el día después del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), es decir, el cuarto viernes de noviembre, para el cual hay que prepararse con antelación.

Es decir, este 2025, el Black Friday será el viernes 28 de noviembre, ya que el 27 de noviembre es el Thanksgiving Day.

Este se ha consolidado como el día que inaugura oficialmente la temporada de compras navideñas en el país, por lo que los comercios y grandes minoristas ofrecen cuantiosos descuentos y grandes ofertas en una gran variedad de productos para atraer a los consumidores.

Ahora, aunque se supone que solo se celebra un día, en los últimos años, el evento de ofertas se ha extendido a otros días, generalmente desde el Thanksgiving Day hasta el Cyber Monday.

De hecho, según la Federación Nacional de Minoristas (NRF), del Día de Acción de Gracias al Cyber Monday de 2024, registró una asistencia estimada de 197 millones de compradores, la segunda cifra más alta en la historia de la encuesta tras el récord de 200,4 millones de 2023.

Del evento de descuentos de cinco días del año pasado, el Black Friday fue el día más popular para las compras físicas y online, con 81,7 millones de consumidores que compraron en tiendas físicas y 87,3 millones de clientes que compraron online.

Gemini ofrece claves para aprovechar los descuentos de este 2025

Para la IA de Google, Gemini, la clave del éxito está en la “preparación inteligente”, la cual debe hacerse al menos unas dos semanas antes.

Crea una lista de deseos y presupuesto: hacer una lista de lo que de verdad necesita y establecer un límite de gasto.

Investiga precios de tus intereses de compra con anticipación, para no caer en falsas ofertas. En este caso Gemini recomienda usar comparadores de precios o extensiones de navegador que muestren el historial de precios.

Suscríbete a los newsletters (boletines de correo electrónico) de tus tiendas favoritas. Muchas veces, dan acceso anticipado a las ofertas o cupones exclusivos a sus suscriptores.

Más estrategias útiles según Gemini

No te límites al viernes: las mejores ofertas a menudo comienzan el lunes 24 de noviembre o incluso antes, y se lanzan a diferentes horas. Algunas tiendas tienen ofertas relámpago de corta duración.

Revisa el Cyber Monday: el lunes 1 de diciembre suele tener descuentos más fuertes en artículos de tecnología y electrónica (portátiles, móviles, gadgets, etc.), ya que es la extensión de las ventas online.

Busca "acceso anticipado": muchas tiendas premian a los miembros de sus programas de lealtad o suscriptores de correo electrónico con ofertas que se activan uno o dos días antes del viernes.

Aprovecha el Cashback y Promociones Bancarias: Consulta con tu banco o plataformas de cashback si tienen acuerdos especiales o cuotas sin intereses para las compras del Black Friday.

Advertencia de seguridad y estafa

Verifica la Tienda Online: compra solo en sitios web que conozcas y que tengan buena reputación. Si es un sitio nuevo, asegúrate de que su URL empiece por https:// y que no parezca sospechosa.

Revisa la Letra Pequeña: antes de pagar, revisa estas tres políticas:

- Devoluciones/Cambios: asegúrate de que los productos con descuento mantengan una política de devolución flexible, especialmente si son regalos navideños.

- Garantía: confirma que el producto no sea una "liquidación final" sin derecho a garantía.

- Costos de envío: un descuento no es tan bueno si el costo de envío es excesivamente alto.

